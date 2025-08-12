Běhala jako postřelená srna, teď Apolena Švábíková nahání sestru. Má bronz z ME

Její sestra Amálie v den závodu netrpělivě seděla u televize, aby Apolenu alespoň na dálku horlivě podporovala. A když si mladší ze sester Švábíkových doskočila na juniorském mistrovství Evropy v Tampere pro nový osobní rekord 435 centimetrů a bronzovou medaili, zkušená tyčkařka jí hned gratulovala.
Apolena Švábíková s bronzovou medailí z juniorského mistrovství Evropy v atletice v Tampere.

Apolena Švábíková na juniorském mistrovství Evropy v atletice v Tampere.
„Máma mi dala ségru přes mobil, byla úplně ubrečená a šťastná,“ povídá 19letá atletka nadšeně.

Vztah se starší sestrou, která jí dává rady, jelikož obě soutěží ve stejné disciplíně, je pro mladou Apolenu důležitý.

„Jsem moc ráda, že mám někoho, jako je ona. Ségra je moje nejlepší kamarádka, řekla bych jí úplně všechno. Navíc podpora na tyčkařském sektoru je opravdu cítit,“ tvrdí.

Čeští junioři ovládli na ME čtvrtkařskou štafetu, Švábíková slavila bronz i osobák

Že dělá stejnou disciplínu jako 25letá Amálie, která se pyšní třeba pátým místem z olympijských her v Paříži, jí vyhovuje.

Už v mládí společně zkoušely snowboardcross, načež se Apolena přemístila do světa trampolín, ve kterých na krátkou dobu našla zalíbení. Ale pak objevila tyčku.

„Bylo to docela pozdě, ale začala se mi hodně líbit. Řekla jsem si, že ji zkusím, docela mi šla. A tak jsem se rozhodla, že v tyčce budu pokračovat,“ nastiňuje své začátky.

Do šampionátu v Tampere skočila nejvýše 426 centimetrů, ve finském městě svůj rekord o devět centimetrů vylepšila. A vysloužila si bronzovou medaili.

Apolena Švábíková slaví na juniorském mistrovství Evropy v atletice v Tampere.

Navíc na stadionu, na kterém její sestra v roce 2018 stejnou akci ovládla.

„Samozřejmě jsem to měla v hlavě,“ přiznala Švábíková. „Jela jsem na mistrovství coby desátá nejlepší, ale říkala jsem si, že je to třeba opravdu osud a Tampere chce, aby tam jméno Švábíková zazářilo znovu. Tak jsem tomu věřila.“

A povedlo se.

Mladá atletka se tak raduje z první velké juniorské medaile.

„Moc si to užívám. Jsem strašně ráda, že jsem mohla pokračovat v naší rodinné tradici s dalším takhle obrovským výkonem,“ líčila.

A kam si svůj zatím nejcennější kov Švábíková vystaví?

„Táta má svoje místečko v garáži, kde je ségry vitrínka, která je dost zaplněná,“ směje se. „Touto medailí asi začíná i moje vitrínka. Takže doufám, že se bude plnit a jednou bude tak velká jako ta, kterou má ségra.“

Apolena Švábíková na juniorském mistrovství Evropy v atletice v Tampere.
Apolena Švábíková na juniorském mistrovství Evropy v atletice v Tampere.

Teď už o podobné sbírce může snít. Přitom musela hodně zabrat, aby se svým soupeřkám vyrovnala.

Technika skoku? S tou neměla až takový problém: „Přece jen jsem dělala gymnastiku a trampolíny, kde člověk musí být zpevněný. U tyčky je to taky hodně důležité.“

Ale rychlost běhu? V té zpočátku hodně zaostávala: „Vždycky mi říkali, že běhám jak postřelená srna. Neuměla jsem se spojit s tyčí a běžet s vysokými koleny.“

Se svým trenérem Pavlem Beranem mladším tak na stylu rozběhu hodně zapracovala.

Radova demolice ohromila Evropu. Do chválení se pustila i Hejnová: Velký talent

„A vyšlo to. Teď mě všichni chválí, že jsem jedna z nejrychlejších tyčkařek,“ chlubí se. „Takže jsem za to velmi vděčná.“

Stejně jako za rady, které pravidelně dostává od starší sestry. „I když je to občas i naopak,“ upozorňuje. „Přijde mi, že některé věci vnímám jinak než ona, takže jí občas taky dokážu poradit.“

Společně se Švábíkovy potkaly v závodě nedávno, obě se předvedly na červnové Zlaté tretře.

„Jsem moc ráda, že měla možnost ukázat se na takhle velkém a skvělém mítinku. Myslím, že se s tím poprala bravurně,“ radovala se starší Amálie, která klání opanovala.

Teď už ale obě pomýšlejí na prestižnější cíle. Rády by se potkaly i na olympijských hrách v Los Angeles, které americké velkoměsto uspořádá za tři roky.

„Strašně bych si přála se tam probojovat,“ líčí 19letá Apolena. „Budu makat, abychom tam mohly být spolu, protože to je samozřejmě sen celé naší rodiny.“

Nyní ji ale čekají akce v Česku. O víkendu se představí na extralize v Ostravě a o týden později zabojuje na mistrovství České republiky.

Tam bude už potřetí vítězství obhajovat její starší sestra.

A jejich největší přání? „Stát v Jablonci na stupních vítězek spolu.“

