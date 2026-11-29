Dos Santos a Russellová ve svých disciplínách celou sezonu dominovali. Rekordní běhy oba předvedli na mítinku Diamantové ligy v Curychu. Dos Santos vylepšil výkon Nora Karstena Warholma z olympijského Tokia 2021 o 14 setin na 45,80 sekundy. Russellová časem 12,09 sekundy o tři setiny zlepšila čtyři roky staré maximum Nigerijky Tobi Amusanové.
Světová atletika se vrátila k vyhlašování jen absolutních vítězů. Oba laureáti cenu získali poprvé. Na trůnu vystřídali švédského tyčkaře Armanda Duplantise a americkou běžkyni Sydney McLaughlinovou-Levroneovou.
Dos Santos v trojici finalistů předčil Duplantise, jenž útočil na čtvrtou korunu, a keňského vytrvalce Sabastiana Saweho. Ocenění pro nejlepšího trenéra roku obdržel jeho kouč Felipe de Siqueira.
Russellová dostala přednost před letošní sprinterskou královnou Američankou Melissou Jeffersonovou-Woodenovou a švýcarskou půlkařkou Audrey Werrovou, jež atakovala letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů.
Mužskou vycházející hvězdou roku se stal Američan Cooper Lutkenhaus, který se letos stal nejmladším medailistou na halovém mistrovství světa v historii. V březnu v Toruni v běhu na 800 metrů zaskočil všechny soupeře a v čase 1:44,24 zvítězil, když mu bylo jen 17 let a 93 dní.
Mezi ženami v této kategorii triumfovala osmnáctiletá čínská oštěpařka Jen C’-i. Ta šokovala hned na začátku sezony, když na Diamantové lize v Sia-menu předvedla druhý nejdelší hod historie 71,74 metru. Přiblížila se na 54 centimetrů světovému rekordu Barbory Špotákové z roku 2008. V září pak vyhrála Asijské hry dalším výkonem přes 70 metrů.
Hlasování o nejvýraznější okamžik roku vyhrál první oficiální maraton pod dvě hodiny v podání Saweho.