O titul světového Atleta roku se ucházejí i světoví rekordmani Crouser a Warholm

Warholm byl v sobotu vyhlášen nejlepším evropským atletem roku a svými výkony si řekl také o světovou trofej. Na 400 metrů překážek nejdříve v Oslu překonal časem 46,70 bezmála tři desítky let starý světový rekord Kevina Younga a pak v nevídaném olympijském finále posunul hranici lidských možností na jednom okruhu s překážkami šest setin pod 46 sekund. Vyhrál i finále Diamantové ligy.

Olympijský vítěz v běhu na 400 metrů překážek Nor Karsten Warholm nemůže uvěřit, jak fantastický čas zaběhl. Světový rekord vylepšil o 76 setin vteřiny na 45,94.

Norský překážkář ale bude mít velkou konkurenci v americkém koulaři Crouserovi. Ten celý rok včetně olympijských her a Diamantové ligy neprohrál. Krajana Randyho Barnese navíc připravil po třech desítkách let o světové rekordy v hale i venku. V lednu pod střechou vylétl do čela historických tabulek výkonem 22,82 metru, v červnu venku vylepšil letité maximum o plných 25 centimetrů na 23,37 metru. Crouser by mohl být prvním vrhačem mezi světovými Atlety roku od Jana Železného, který vyhrál v roce 2000.

Americký koulař Ryan Crouser se chystá k pokusu na olympijských hrách v Tokiu

Korunu bude hájit švédský tyčkař Duplantis, který vyhrál všechny velké závody sezony - olympijské hry, halové mistrovství Evropy i finále Diamantové ligy. Světový rekord ale tentokrát nepřekonal.

Švédský Armand Duplantis soutěží ve skoku o tyči. (31. července 2021)

Ve finálové desítce jsou také běžci Joshua Cheptegei, Jakob Ingebrigtsen a Eliud Kipchoge, dálkař Miltiadis Tentoglu, trojskokan Pedro Pichardo, diskař Daniel Stahl a vícebojař Damian Warner, který se olympijským rekordem 9018 bodů zařadil na čtvrté místo historických tabulek.

Finálovou desítku žen Světová atletika zveřejní v pátek. Galavečer s předáváním ocenění se uskuteční v prosinci.