Hejnová je potřetí českou Atletkou roku, porazila Vadlejcha a Staňka

Hejnová navázala na úspěchy z let 2013 a 2015, kdy v anketě Českého atletického svazu triumfovala vždy po zisku světového titulu.

Tentokrát tak zářnou sezonu neměla, ale nikdo z reprezentačních kolegů ji nepředčil. Na mistrovství světa žádný Čech medaili nezískal a Hejnová společně s Vadlejchem dosáhla nejlepšího českého umístění.

Dvojnásobná mistryně světa se do světové špičky vrátila po loňské sezoně plné zdravotních problémů. „Pro mě je to jiné hlavně v tom, že mě spousta lidí odepisovala, a to se neposlouchá dobře. Mám vždycky v sobě to, že pořád chci dokázat, že ještě na to mám. Je to takové zadostiučinění, že ještě na to mám být nejlepší atletka roku,“ řekla.

V hlasování 141 funkcionářů, trenérů a novinářů získala 1367 bodů a Vadlejcha porazila o 167 bodů. Bronzová medaile na halovém mistrovství Evropy v Glasgow vynesla na třetí místo koulaře Tomáše Staňka. V nabité světové konkurenci se ale venku tolik neprosadil.

Na dalších příčkách se seřadily oštěpařky, které ovládly poslední tři ročníky ankety. Čtvrtá skončila devítinásobná Atletka roku Barbora Špotáková, která obsadila na MS deváté místo jako nejlepší z tria českých finalistek, hned za ní skončila loňská královna Nikola Ogrodníková.

Trenérkou roku se stala Dana Jandová, pod jejímž vedením se staronová domácí atletická královna Hejnová připravuje. Nejlepším juniorem roku je diskař Michal Forejt. Objevem roku byla vyhlášena devatenáctiletá čtvrtkařka Lada Vondrová, která získala stříbro na ME do 22 let a byla v semifinále MS. To ji zároveň vyneslo na šesté místo absolutního pořadí.