Jsem na správné cestě, věří De Grasse. V Ostravě ho čeká sprinterská výzva

„V Ostravě jsem poprvé, ale těším se. O mítinku jsme slyšel samé dobré věci. Třeba to, jaké je tady skvělé publikum,“ uvedl Kanaďan Andre De Grasse.

Jak těžké bude soustředit se během hodiny na dva sprinterské závody?

Je to složité, ty dva starty budou těžké. Ale cítím se na to. Troufám si. A chci zjistit, jak na tom v sezoně jsem, abychom s trenérem věděli, na čem dál máme pracovat. Bude to dobrý test mé stávající výkonnosti. Těmito závody ukončím první část sezony a budu se chystat na kanadský šampionát a kvalifikaci na mistrovství světa.

Vyhovuje vám, že nejprve poběžíte stovku a pak dvoustovku?

Tak je to správné. Je to naprosto ideální.

Mezi stovkou a dvoustovkou budete mít pauzu 65 minut. Co budete dělat?

Budu oddechovat a vše probírat se svým trenérem. A než začne dvoustovka, znovu budu muset projít klasickou přípravou na závod.

Tušíte, co může Coleman předvést na dvoustovce, když je momentálně světovou jedničkou na poloviční trati?

Coleman je výborný sprinter, na souboj s ním se těším. Hlavně doufám, že mi pomůže, abych si zaběhl osobní rekord.

Co říkáte tomu, že vás někteří lidé označují za možného Boltova nástupce?

To mě těší, ale nebude jednoduché, aby se někdo Boltovi přiblížil. Hlavně jsem rád, že jsme se teď dostal do pohody.

Loni v zimě jste změnil trenéra a přesunul se na Floridu. Bylo to dobré rozhodnutí?

Ano. Jsem spokojený. Po zraněních a problémech, které jsem měl, jsem rád, že jsem našel něco nového a že to funguje.

Co je pravdy na tom, že vás k atletice přivedl trenér, který vás viděl běžet na ulici v basketbalových šortkách?

To jsem byl ještě hodně mladý. (směje se) Byl to Tony Sharpe, který mě objevil a přemluvil, abych zkusil atletiku. A po šesti sedmi letech jsem tady. Zdá se, že to byla dobrá volba, že jsem na správné cestě.