Zemřel Anatolij Bondarčuk, světový rekordman a kouč světového rekordmana

Autor:
  16:32
Ve věku 85 let zemřel legendární kladivář a později úspěšný trenér Anatolij Bondarčuk. O úterním úmrtí bývalého světového rekordmana a olympijského vítěze informovala na webu organizace European Athletics.

Anatolij Bondarčuk na snímku z roku 1972 | foto: The Picture Art Collection / Alamy Profimedia.cz

Ukrajinec Bondarčuk závodící v barvách Sovětského svazu se stal v roce 1969 v Aténách mistrem Evropy ve světovém rekordu 74,68 metru a o měsíc později jako první kladivář v historii překonal hranici 75 metrů (75,48). Vrcholem jeho kariéry bylo zlato z olympijských her v Mnichově 1972, o čtyři roky později v Montrealu získal bronz.

Poté se Bondarčuk stal trenérem, přičemž největší úspěchy sbíral s Jurijem Sedychem. Dvojnásobný olympijský vítěz, jenž zemřel v roce 2021, při triumfu na mistrovství Evropy 1986 ve Stuttgartu vytvořil dosud platný světový rekord 86,74 metru.

V prvním desetiletí 21. století přesídlil Bondarčuk do Kanady, kde trénoval mnoho tamních elitních vrhačů včetně držitele tři medailí z OH a MS koulaře Dylana Armstronga. Radil také úřadujícímu olympijskému vítězi a mistru světa v hodu kladivem Ethanu Katzbergovi.









