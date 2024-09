Švábíková odešla od trenéra Janáčka k bývalé rekordmance Kudličkové

Juniorská mistryně světa z roku 2018 Švábíková se pod Janáčkovým vedením prosadila i mezi dospělými. Loni získala bronz na halovém mistrovství Evropy a dostala se do finále mistrovství světa pod širým nebem. Letos byla čtvrtá na evropském šampionátu v Římě a pátá na olympiádě.

V době pařížských her už věděla, že pod Janáčkovým vedením bude pokračovat jen do konce sezony. „Štěpánovi jsem vděčná za jeho veškerou práci, kterou jsme spolu za ty tři roky odvedli, a za to, kam až jsem se výkonnostně posunula. Nicméně už na začátku jsme se dohodli na tříleté spolupráci, která se datovala do letošní olympiády. Po třech letech jsem cítila potřebu udělat ještě jeden krok vpřed, získat novou energii a motivaci. Ráda bych ale podotkla, že jsme se rozešli v přátelském duchu. Štěpánovi v jeho další práci přeji mnoho štěstí a ať se mu daří,“ uvedla čtyřiadvacetiletá tyčkařka.

Janáček, jenž je šéftrenérem Dukly, si cení zkušeností, které mu spolupráce se Švábíkovou přinesla. „Získal jsem plno nových impulzů, poznatků a vědomostí, které mohu dál rozvíjet a zužitkovat. Přesto jsme se domluvili, že spolupráci ukončíme. Důvody jsou mimo jiné i změna mého úvazku na funkci šéftrenéra v Dukle Praha a také skutečnost, že Amálka je členkou USK Praha, což bylo často organizačně docela složité. Věřím, že Amálce se bude v dalších letech dařit a bude vozit medaile z velkých akcí a bude tahounem české atletiky. Jsem přesvědčený, že potenciál na to má,“ uvedl.

Švábíková oslovila Kudličkovou, kterou poznala v tyčkařském sektoru ještě jako závodnici. „Už tehdy mi předala pár svých poznatků, které mi velmi pomohly, proto jsem se obrátila právě na ni,“ řekla.

Kudličkovou nabídka překvapila. „Se Štěpánem se dobře známe, je to skvělý trenér a s Amálkou dokázali výjimečné věci. Od začátku jsem sledovala jejich výkonnostní progres, výsledky a úspěchy, takže mě překvapilo, že chtějí tuhle fungující spolupráci ukončit. Dlouho jsem její nabídku promýšlela a nebylo to jednoduché rozhodnutí. Beru tuhle novu roli s pokorou a respektem. Věřím, že dokážeme navázat na úspěšnou vlnu a třeba ji ještě posunout o kousek dál,“ uvedla.