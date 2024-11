Švábíková o změně trenérů: Kudličková mi pomůže s rychlostí. Jsem nadšená

„Už se těším. Mítink je zase ve zlaté kategorii. Když budu mluvit za všechny, tak díky tomu je motivace větší a když se podaří dobrý výsledek, je i víc bodů do rankingu,“ vykládá čtyřiadvacetiletá loňská bronzová medailistka z halového mistrovství Evropy.

V současné chvíli už zahájila přípravu. Má za sebou hodiny a hodiny objemů a brzy se chystá na soustředění do tepla.

Do tréninků se pustila s velkou novinkou. Po třech letech odešla od trenéra Štěpána Janáčka a domluvila se s Jiřinou Kudličkovou, někdejší českou rekordmankou, za svobodna Ptáčníkovou.

„Vím, že pro některé šlo o šok. Navíc ještě po olympiádě,“ povídá Švábíková. „Ale se Štěpánem jsme se takto domluvili už před Paříží, a dokonce i před mistrovstvím republiky.“

Jaký byl důvod?

Iniciativa přišla z mé strany. Cítila jsem, že prostě potřebuju udělat nějakou změnu. Štěpánovi jsem za tři roky, co jsme spolu trénovali, vděčná. Dovedl mě až na 480 a páté místo na olympiádě. Patří mu velký dík.

Jaká je nová trenérka?

Jsem z ní nadšená. Nepředpokládala jsem, že by to dobré nebylo. Ale ve skutečnosti jsem až překvapená, jak moc dobré to s ní je. (smích) S Jiřkou jsme velmi dobré kamarádky, potkaly jsme se spolu v sektoru ještě jako závodnice. Navíc díky tomu, že jsme obě ženy, si i víc rozumíme. Nálady a emoce vycítí přece jen daleko lépe než muž.

Tyčkařka Amálie Švábíková a koulař Tomáš Staněk budou hlavními tvářemi Czech Indoor Gala 2025.

Co dalšího si ještě pochvalujete?

Třeba jak je obrovsky snaživá. Je do tréninků zapálená a je znát, že ji baví. Což mě moc těší. Na začátku totiž měla trochu strach a nevěděla, jestli má moji nabídku přijmout. Anebo ačkoliv nemá trenérské zkušenosti, je naprostý profík. Přesně ví, kdy je dost a kdy zase naopak přidat.

Na co klade největší důraz?

Nejvíc se zaměřujeme na rychlost. Tak trénovala i ona. Dlouhá léta byla se svým tátou, který byl sprinterský trenér.

Právě o rychlosti jste říkala, že vám chybí k absolutní špičce.

Je to tak. Pohled na ni se mění. Důraz na ni ostatní začali dávat i díky Duplantisovi, který jednou řekl, že 80 procent jeho tréninků je zaměřených právě na rychlost a jen deset procent na dynamickou sílu a pak techniku. Sama vím, že moje největší rezervy jsou v ní. Takže už na začátku, když jsem s Jiřkou uzavírala spolupráci, tak mě připravovala, že budeme hodně běhat. A že to bude dost o rychlostní vytrvalosti. Což jsou právě ty tréninky, které nejsou moc příjemné.

Kolik toho naběháte?

Teď jsme v objemu, takže dost. Běháme hodně tempa, nějaké kiláky, pětistovky, třístovky. Teď už vzdálenosti zkracujeme, takže nějaké dvoustovky, stovky. Všechno je zaměřené, abych měla krátké pauzy a abych se zadýchávala a získávala právě objem. V Africe už přejdeme na kvalitu, budu mít delší pauzy, ale zase to bude víc bolet.

Upravily jste kvůli takovým dávkám i regeneraci?

Musím naštěstí zaklepat. Nikdy jsem nijak výrazně zraněná nebyla a ani mě nikdy netrápila svalová zranění. Ano, až se půjde do kvality, tak důraz na regeneraci bude potřeba, ale zase to není nic, co bych dřív nedělala. Dbala jsem na ni už dřív.

Jak jste Kudličkovou vnímala jako závodnici?

Byla skvělá. Potkávaly jsme se v sektoru, bavily jsme se. Když jsem ještě trénovala u Pavla Berana, tak mi občas přišla na tréninky jako sparing. Poslední rok jsem totiž trénovala sama, tak se rozhodla, že mi bude předávat zkušenosti. Hrozně mi to sedělo. I proto jsem to s ní chtěla zkusit a oslovila jsem ji.

Jak moc jste ji musela přesvědčovat?

Hodně. Šla jsem do toho s tím, že když řekne ne, budu její rozhodnutí naprosto respektovat. Uvědomovala jsem si, že má rodinu, malé holky. Je máma, tak se o ně musí starat víc.

Kdy jste si plácly?

Třináctého září jsem odlétala na Bali, potvrdila mi to asi dva dny předtím. Do té doby nebylo nic jisté. Po olympiádě mi dokonce od ní přišla zpráva, že doufá, že se to po takovém úspěchu vyřešilo a u Štěpána zůstanu dál. Jak jsem ale říkala, už jsme byli dohodnutí, že skončíme. Naštěstí i ona byla v této situaci a trenéry také měnila, tak mi hodila záchranné lano.

Amálie Švábíková obsadila ve finále tyčky páté místo.

Připravila jste ji o český rekord. Co vám na to říkala?

Samozřejmě vtípky proběhly. Takhle, byla samozřejmě moc ráda. Je typ člověka, kterého těší, když se rekordy překonávají. Ale samozřejmě pak hned dodala, že si ho v rodině vezmou zpátky, až holky dorostou.

Dcery má dvě. Bere je někdy na tréninky?

Občas ano. Terezce bude šest, Barče jsou tři roky. Já mám děti ráda, je s nimi sranda a vždycky se na ně těším. Jde o takové odlehčení. Musím říct, že to zvládá perfektně.

Příští sezona bude dost specifická. V hale vás v březnu čeká mistrovství Evropy v Apeldoornu i světa v Nankingu a venku světový šampionát v Tokiu až v září. Jak si s tím poradíte?

Halovou sezonu začneme později. První závod budu mít až na konci ledna a druhý bude právě Gala. Jinak nebudu závodit tolik, abych se mohla pořádně připravit na mistrovství Evropy a světa. A v letní sezoně něco podobného. Také začneme později a budeme ji směřovat k mistrovství světa.

S čím byste byla spokojená?

Výkonnostní cíle jsem si moc nenastavovala, ale hrozně ráda bych se přiblížila tomu, co se mi povedlo v letošní sezoně. Nebudu lhát, byl skvělý pocit odjíždět z Paříže s takovým výsledkem. Na halovém mistrovství Evropy bych chtěla zabojovat o další medaili. A v Tokiu jednoznačně finále a v něm se přiblížit nejvyšším příčkám.