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Vždycky jsem chtěla být mladá maminka. Švábíková o těhotenství i tréninku

Markéta Plšková
  8:21
Amálie Švábíková ve finále MS v Tokiu.

Amálie Švábíková ve finále MS v Tokiu. | foto: Reuters

Amálie Švábíková na tiskové konferenci ke Zlaté tretře.
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Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále halového mistrovství světa
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Na mistrovství republiky do Plzně dorazila jen na autogramiádu a jako divačka. A v této roli teď bude Amálie Švábíková častěji. Česká tyčkařka v úterý oznámila, že se svým přítelem, vícebojařem Ondřejem Kopeckým, čeká miminko. „Poprvé to byl extrémní šok, ale jsme za to obrovsky šťastní,“ líčila šestadvacetiletá atletka.

Švábíková na letošním halovém mistrovství světa v Toruni vybojovala bronz, velkou nadějí byla i pro evropský šampionát, který v Birminghamu startuje 10. srpna. Při venkovní sezoně se účastnila jediné akce na začátku června, jinak nezávodila.

Tento týden fanouškům sdělila pravý důvod proč. „Teď, když jsme to mohli dát konečně ven, už si to jenom užívám a těším se na novou životní etapu,“ vyprávěla na plzeňském stadionu.

Rozšiřujeme svůj tým! Atleti Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký čekají dítě

Už to víte delší dobu?
Nějaké tři měsíce. Bylo to opravdu dost náročné, protože jsem si to chtěla střežit v soukromí a říct to až ve chvíli, kdy budu vědět, že je všechno v pořádku. Takže to bylo těžké. I z hlediska toho, že jsem vesměs zdravá, můžu normálně trénovat, ale bohužel nemůžu závodit.

Na začátku června na Diamantové lize v Římě jste tedy už věděla, že jste těhotná.
Je to tak. Samozřejmě jsem tam odjížděla po konzultaci s doktory, nikdo mi nemohl nic doporučit, ale nebylo mi to ani zakázáno. Rozhodnout jsem se mohla sama. Kdybych se necítila dobře, určitě bych nenastoupila. Chtěla jsem se v uvozovkách rozloučit, ale věřím tomu, že se na velké závody snad ještě podívám.

S tréninkem to aktuálně máte jak?
Aktuálně trénuju, cítím se dobře. Samozřejmě jsem musela trošku omezit kvalitu a délku toho tréninku, ale snažím se udržovat, jak nejlíp to jde. Snažím se pořád rozvíjet rychlost a sílu. Uvidím, jak dlouho to půjde, budu se snažit trénovat co nejdéle. A pak si samozřejmě odpočinu, protože to je to nejdůležitější. A po porodu uvidíme, co přijde.

amajka123

Oficiálně rozšiřujeme náš tým. Posila dorazí už brzy!

Chtěli bychom se podělit o nečekanou, ale pro nás tu nejkrásnější zprávu. V lednu se rozrosteme o nového člena, který nám nečekaně vstoupil do života.

Jsme za to oba nesmírně vděční a moc se těšíme na všechno, co nás čeká. ✨

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Officially expanding our team. Our newest teammate is arriving soon!

We’d love to share some unexpected, but for us the most wonderful news. This January, our family will grow by one little member who came into our lives when we least expected it.

We couldn’t be more grateful, and we’re so excited for everything that’s ahead of us. ✨

21. července 2026 v 15:00, příspěvek archivován: 25. července 2026 v 16:52
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Říkáte, že to nebylo plánované, ale z hlediska olympijského cyklu je načasování dobré, že?
Ano, co se týče olympijského cyklu, tak to vyšlo nejlíp, jak mohlo. Prvotní plán pro mě i pro Ondru byl určitě nejdřív po olympiádě, ale já se řídím takovým heslem, že život už máme nějakým stylem napsaný a osud to tak chtěl. Já jsem za to hrozně ráda, nikdy jsem se netajila tím, že bych chtěla být brzy maminkou. Vždycky jsem říkala, že kdybych nedělala atletiku a neměla svoji kariéru, tak už bych matkou dávno chtěla být. Osud mi to dopřál a věřím tomu, že můžu být obojí. V dnešní době naše úžasné sportovkyně, supermámy a celkově celý svět ukazuje, že být vrcholovou sportovkyní a matkou jde dohromady.

Mluvila jste s jinými atletkami, které se vracely po porodu?
Volala jsem si s Kristiinou Mäki, ona ale dělá úplně jinou disciplínu, takže jsem si spíš psala s jednou francouzskou tyčkařkou, která už má dvě malé děti. Říkala mi, že to vůbec není žádný problém, naopak je to ještě hezčí, máte daleko větší motivaci. Ale každé tělo je samozřejmě jiné. Musím říct, že se aktuálně cítím fakt perfektně, nepociťuju na sobě absolutně žádné změny, takže jsem ráda, že pořád ten trénink můžu rozvíjet. Ale můj návrat bude samozřejmě nejvíc záležet na porodu. A hlavně, co miminko.

Pojedete na mistrovství Evropy do Birminghamu fandit Ondrovi a vaší sestře Apoleně?
Určitě pojedu, hrozně se na to těším. Nebudu lhát, trošku mě mrzí, že si se ségrou nezasoutěžím na velkém závodě v jednom sektoru, ale věřím, že všechno je tak, jak má být, a že se snad naše cesty spojí třeba příští rok.

Amálie Švábíková

Apolena Švábíková

Sestru mrzí, že si s vámi nezaskáče, nebo se spíš těší, že bude teta?
Samozřejmě ji to trošku mrzí, protože její letošní sezona je opravdu skvělá, vybojovala si to, mohly jsme spolu závodit na mistrovství Evropy. Ale na roli tetičky se hrozně těší a strašně mi to přeje, byla opravdu šťastná. I já se do Birminghamu těším, že aspoň můžu veškerou svou koncentraci věnovat jí a Ondrovi a užít si šampionát v roli diváka.

Jaké byly reakce z českého atletického prostředí?
Musím říct, že všechny byly krásné. Opravdu. Ať už na Českém atletickém svazu, tak v mém klubu všichni tu nečekanou novinku přijali velmi krásně. Asi všichni chápou, že to je nejhezčí zpráva, co mohla přijít. Že je to nejlepší přerušení kariéry, když vezmeme v potaz nějaká zranění. Tohle je radostná novina, takže jsme moc rádi, jak to všichni přijali, chtějí mi pomoct a nikdo mě nevyřadil.

Překvapily vás i ohlasy ze světa? Blahopřál vám třeba Emmanouil Karalis.
Ano, tyhle reakce byly krásné a nečekané. Z tyčkařek to věděla jen Tina Šutejová, protože jsme spolu měly objíždět všechny závody a je mi opravdu blízká, takže jsem se jí jako kamarádce svěřila. A přišla od ní hrozně hezká zpráva, když jsem to konečně dala ven, tak mi napsala: „Konečně všem můžu přestat lhát, proč nezávodíš.“ Všichni mi to moc přejí.

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