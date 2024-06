Švábíková a rodinná pouta. Ve Zlíně porazila sestru, rodiče fandili z Chorvatska

„Od rána jsem se přitom necítila jistě a ani v průběhu soutěže to nebylo dobré. Měly jsme docela složité podmínky, nebyl ideální vítr, muselo se hodně čekat. A bylo opravdu vyčerpávající teplo. Zmáčkla jsem se, jsem obrovsky spokojená,“ usmívala se čtvrtá tyčkařka z nedávného mistrovství Evropy v Římě a po sobotě pětinásobná česká šampionka pod otevřeným nebem.

Konečně to klaplo. Oddechla jste si?

Říkala jsme si, že to musím zkusit. Buď to vyjde, nebo nebo. Věděla jsem, že olympiádu mám jistou, pokud se nic nestane. Ale celou sezonu jsem cílila, abych splnila olympijský limit. Pro moje sebevědomí je to lepší. Do tohoto závodu jsem neskočila přes 460 centimetrů. Pro hlavu a psychiku je příjemnější odjíždět na olympiádu se solidním výkonem.

První pokus jste podskočila. Co jste si v ten moment říkala?

Úvodní dva pokusy nevypadaly vůbec dobře. První jsem klasicky zabalila. Druhý byl nedodělaný. Hodně je ovlivnil vítr. Rozbíhala jsem se do protivětru. Na poslední pokus se umoudřil, dala jsem do něj poslední síly a laťka vydržela.

Pak už jste neskákala. Říkala jste si, že to stačilo?

Trápí mě trošku pata, mám v ní otok, limitovalo mě to. A jak jsem do posledního pokusu hodně šla, tak mě dost nepříjemně zabolela a nechtěla jsem to pokoušet.

Takže se budete před Paříží šetřit?

Patu budu určitě řešit, ale odpočívat nechci. Budu čekat, jestli dopadnou nějaké Diamantové ligy. Čekalo se, jestli předvedu nějaký výkon. Když to nevyjde, jsou stříbrné nebo bronzové ligy. Dvakrát třikrát si chci zazávodit a pak odjet do Paříže.

Tyčkařka Amálie Švábíková na mistrovství republiky ve Zlíně

A tam?

Ráda bych na olympiádě zopakovala podobný výkon jako ve Zlíně. Můj cíl je dostat se do finále. To by byl splněný sen. Myslím, že 473 by mohlo stačit. Ale bude to těžké, je to olympiáda.

Vaše sestra Apolena skončila ve Zlíně na děleném sedmém místě. Vnímala jste ji?

Závodění se ségrou mě vždycky hodně baví. Je to motivace. Chudinka si předminulý víkend na juniorské republice odrazila patu, spadla do šuplíku, ani nezávodila. Dost ji to limitovalo, rodiče tady nemám, jsou v Chorvatsku, užívají si. Dívali se na televizi. Ale byl tady se mnou přítel Ondra (desetibojař Kopecký), který mě obrovsky podporoval a strašně mu za to děkuji, protože to sám teď nemám jednoduché.