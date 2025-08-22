Švábíková byla pátá na Diamantové lize, teď se rychle přesouvá do Jablonce

  22:14aktualizováno  22:21
Tyčkařka Amálie Švábíková se rozloučila s letošním ročníkem atletické Diamantové ligy pátým místem v Bruselu. Česká rekordmanka přeskočila 464 centimetrů napoprvé, na 474 už ale neuspěla. Soutěž vyhrála Američanka Katie Moonová výkonem 485 cm.

Amálie Švábíkova skáče na ME družstev v Madridu. | foto: Zdroj ČAS - Soňa Maléterová

Po předčasně ukončené propršené soutěži v Lausanne tentokrát tyčkařky skákaly v mnohem lepším počasí. Švábíková opravovala na výšce 454 cm, ale pak se hned na první pokus přenesla přes laťku o deset centimetrů výše. Na vylepšení letošního maxima (473), kterého dosáhla už v červnu na Odložilově memoriálu, ale znovu útočila marně. Prohrála se čtyřmi soupeřkami.

Po základní části se tak Švábíková v bodování Diamantové ligy nedostane mezi nejlepší šestici, která bude určitě startovat příští týden ve finále v Curychu. Už v sobotu před polednem by ale měla závodit na republikovém šampionátu v Jablonci nad Nisou, kam se po soutěži v Belgii přesouvá autem.

Diamantový liják. Tyčkařky v Lausanne nedoskákaly, překážkář Müller zaostal

V oštěpařském sektoru se necelý měsíc před mistrovstvím světa blýskl Němec Julian Weber. Mistr Evropy z roku 2022 a lídr letošních tabulek hodil 89,65 metru a vyhrál před Kershornem Walcottem z Trinidadu a Tobaga (86,30) a bronzovým olympijským medailistou z Paříže Grenaďanem Andersonem Petersem (85,17).

Na stovce potvrdila pozici nejlepší sprinterky sezony Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová, která zvítězila za 10,76 sekundy. Na druhé místo se protlačila úřadující mistryně světa Sha’Carri Richardsonová, ale za vítěznou krajankou zaostala o 32 setin.

Olympijská vítězka a úřadující mistryně světa v běhu na 3000 metrů překážek Winfred Yaviová nastoupila do netradičního závodu na jednu míli přes překážky. Vyhrála za 4:40,13 minuty a stanovila základní nejlepší čas do atletických statistik.

Další závody? Špotákovou by lákal světový rekord nad 45 let. Jablonec si chce ale užít

Na závěr programu v Bruselu se uskutečnila smíšená štafeta na 4x100 metrů, ve které nastoupili i Jindřich Stibral, Johanka Šafářová, Jan Jirka a Klára Kaděrová. Čeští sprinteři doběhli osmí v čase 42,89 sekundy, ale po diskvalifikaci dvou sestav se posunuli na šestou příčku. Vyhrál „oranžový“ nizozemský tým za 40,96.

Mítink v Bruselu uzavřel základní část letošního ročníku Diamantové ligy. Finále se uskuteční 27. a 28. srpna v Curychu.

Mítink atletické Diamantové ligy v Bruselu

Muži:
200 m (vítr -0,3 m/s): 1. Ogando (Dom. rep.) 20,16, 2. Gregory (USA) 20,19, 3. Onwuzurike (Nig.) 20,29
400 m: 1. Patterson 44,05, 2. Norwood (oba USA) 44,62, 3. Dobson (Brit.) 44,81
1500 m: 1. Laros (Niz.) 3:30,58, 2. Koech (Keňa) 3:31,41, 3. Nuguse (USA) 3:31,51
3000 m př.: 1. Querinjean (Luc.) 8:09,47, 2. Wale (Et.) 8:09,62, 3. Updike (USA) 8:10,59
Výška: 1. Doroščuk (Ukr.), 2. Carmoy (Belg.) oba 225, 3. Beckford (Jam.) 222
Disk: 1. Mullings (Jam.) 69,66, 2. Alekna (Lit.) 68,82, 3. Čeh (Slovin.) 67,13
Oštěp: 1. Weber (Něm.) 89,65, 2. Walcott (Trin.) 86,30, 3. Peters (Gren.) 85,17

Ženy:
100 m (-0,2 m/s): 1. Jeffersonová-Woodenová 10,76, 2. Richardsonová (obě USA) 11,08, 3. Neitaová (Brit.) 11,15
1500 m: 1. Hiltzová (USA) 3:55,94, 2. Hallová (Austr.) 3:56,33, 3. Chepchirchirová (Keňa) 3:57,35
5000 m: 1. Ngetichová (Keňa) 14:24,99, 2. Amebawová 14:31,51, 3. Bawekeová (obě Et.) 14:31,88
400 m př.: 1. Cockrellová (USA) 53,66, 2. Woodruffová (Pan.) 53,89, 3. Van den Broecková (Belg.) 54,12
Tyč: 1. Moonová (USA) 485, 2. Cauderyová (Brit.) 480, 3. H. Mollová (USA) 474, ...5. Amálie Švábíková (ČR) 464
Trojskok: 1. Pérezová Hernándezová 14,78, 2. Velazcová (obě Kuba) 14,72, 3. Mooreová (USA) 14,38.
Koule: 1. Jacksonová (USA) 20,90, 2. Mittonová (Kan.) 19,89, 3. Schilderová (Niz.) 19,58

Další disciplíny:

Ženy:
Míle př.: 1. Yaviová (Bahr.) 4:40,13, 2. Ellisová (USA) 4:46,74, 3. Gürthová (Něm.) 4:51,87

Mix:
4x100 m: 1. Nizozemsko oranžové (Afrifa, Bisschopsová, Ekpo, De Blaauwová) 40,96, 2. Belgie A 41,16, 3. Belgie B 41,69, ...6. Česko (Stibral, Šafářová, Jirka, Kaděrová) 42,89

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Dva Češi, favorit Vingegaard, uhlídá UAE někdejší spory? Startuje Vuelta

Ještě před několika týdny se zdálo, že půjde o odvetu Tour de France. V předběžné startovní listině španělské Vuelty figurovali Slovinec Tadej Pogačar i Dán Jonas Vingegaard. Jenže první jmenovaný...

22. srpna 2025  17:01

Fuksa na pětistovce vybojoval stříbro, Dostál na MS zvládl hvězdné semifinále

Kanoista Martin Fuksa získal na mistrovství světa v Miláně stříbro v závodě na 500 metrů. Úřadujícího evropského šampiona porazil ve finále Rus Zachar Petrov. Olympijský vítěz z dvojnásobné trati...

22. srpna 2025  12:04,  aktualizováno  16:49

