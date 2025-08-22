Švábíková byla pátá na Diamantové lize, teď se rychle přesouvá do Jablonce

Po předčasně ukončené propršené soutěži v Lausanne tentokrát tyčkařky skákaly v mnohem lepším počasí. Švábíková opravovala na výšce 454 cm, ale pak se hned na první pokus přenesla přes laťku o deset centimetrů výše. Na vylepšení letošního maxima (473), kterého dosáhla už v červnu na Odložilově memoriálu, ale znovu útočila marně. Prohrála se čtyřmi soupeřkami.
Po základní části se tak Švábíková v bodování Diamantové ligy nedostane mezi nejlepší šestici, která bude určitě startovat příští týden ve finále v Curychu. Už v sobotu před polednem by ale měla závodit na republikovém šampionátu v Jablonci nad Nisou, kam se po soutěži v Belgii přesouvá autem.
V oštěpařském sektoru se necelý měsíc před mistrovstvím světa blýskl Němec Julian Weber. Mistr Evropy z roku 2022 a lídr letošních tabulek hodil 89,65 metru a vyhrál před Kershornem Walcottem z Trinidadu a Tobaga (86,30) a bronzovým olympijským medailistou z Paříže Grenaďanem Andersonem Petersem (85,17).
Na stovce potvrdila pozici nejlepší sprinterky sezony Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová, která zvítězila za 10,76 sekundy. Na druhé místo se protlačila úřadující mistryně světa Sha’Carri Richardsonová, ale za vítěznou krajankou zaostala o 32 setin.
Olympijská vítězka a úřadující mistryně světa v běhu na 3000 metrů překážek Winfred Yaviová nastoupila do netradičního závodu na jednu míli přes překážky. Vyhrála za 4:40,13 minuty a stanovila základní nejlepší čas do atletických statistik.
Na závěr programu v Bruselu se uskutečnila smíšená štafeta na 4x100 metrů, ve které nastoupili i Jindřich Stibral, Johanka Šafářová, Jan Jirka a Klára Kaděrová. Čeští sprinteři doběhli osmí v čase 42,89 sekundy, ale po diskvalifikaci dvou sestav se posunuli na šestou příčku. Vyhrál „oranžový“ nizozemský tým za 40,96.
Mítink v Bruselu uzavřel základní část letošního ročníku Diamantové ligy. Finále se uskuteční 27. a 28. srpna v Curychu.
Mítink atletické Diamantové ligy v Bruselu
