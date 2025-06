Pro Švábíkovou byl pondělní mítink na Julisce ostrým startem do venkovní sezony. Sice už závodila na extralize v Chebu, ale tam v chladu a dešti skočila pouze základní výšku 425 cm a soutěž rychle ukončila.

V Praze krátce před startem mítinku pršet přestalo a jedna z hvězd mítinku toho využila. V boji o vítězství neměla adekvátní konkurenci, prvenství si zajistila už na základní výšce 436 cm. Napoprvé pak uspěla na 456, na třetí pokus zdolala 466 cm a vytvořila si sezonní maximum. To následně posunula o dalších sedm centimetrů, když napodruhé překonala laťku ve výšce 473 cm. Pokusy o rekord mítinku 478 cm už nebyly úspěšné.

„Už před závodem na tréninku jsem se cítila fakt dobře, měla jsem super technický trénink a věřila si, že by 460 mohlo padnout. Ale těch 473 ne, že bych nečekala, ale velmi velmi mě to potěšilo. I dva pokusy na 478 byly dobré, tak snad to půjde ještě výš. A to nejlepší si nechávám na později,“ svěřila se po závodě Švábíková, jež formu na úvodní část venkovní sezony ladila na třítýdenním soustředění na Kypru.

„Dala jsem si nějaké osobáky v posilovně i na rychlosti, což se dneska projevilo. Samozřejmě je to pořád první závod, kdy jsem šla ze šestnácti kroků. Je vidět, že to ještě není vyběhané. Ale rychlost tam je a můžu říct, že se v tom už teď cítím daleko líp než minulý rok,“ pochvalovala si.

Memoriál Dany Zátopkové v hodu oštěpem vyhrála Němka Kathrin Walterová v osobním rekordu 58,49 metru. Nejlepší Češka Andrea Železná obsadila třetí místo (56,94).