Rozbité stojany? Už se jen smějeme, říká Švábíková. Ve finále se může stát vše

Michal Koubek
  5:43
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Úvodní sérii na hodnotě 425 centimetrů vynechala, do kvalifikace tyčkařek se pustila při pokusu o dvacet centimetrů vyšším. Amálie Švábíková ho s naprostým přehledem zvládla, pak napodruhé uspěla i na 460 centimetrech. A může se na mistrovství světa v Tokiu těšit na boj o medaile.
Fotogalerie4

Tyčkařka Amálie Švábíková během kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu | foto: Reuters

„Druhý pokus na 460 byl pěkný, ale určitě ho můžu provést ještě lépe,“ hodnotila pětadvacetiletá česká rekordmanka. „Ale hlavní je, že jsem kvalifikaci zvládla.“

Navíc jste ušetřila i nějaké síly. Před pokusy vašich soupeřek ve druhé kvalifikační skupině se totiž rozbily stojany a musely víc než půl hodinu čekat. Co vy na to?
Bylo to podobné jako na mistrovství světa v hale v Číně. Těžké. Ale jinak byla kvalifikace z mojí strany v pohodě. Cítila jsem se dobře. Že nakonec na postup stačilo jen 460, jsem byla překvapená, ale samozřejmě jsem za to ráda. I za to, že jsem pošetřila síly na finále.

Tyčkařka Amálie Švábíková během kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu

Kvůli prostojům organizátoři nakonec pustili do závěrečného boje čtrnáct závodnic. Což je asi dobré rozhodnutí, že?
Říkali nám, že pokud z vedlejší skupiny už nikdo 460 neskočí, nebo nás bude do patnácti holek, tak zváží, že nás pustí všechny dál, protože prodleva byla vážně dlouhá. Pro všechny to bylo nepříjemné.

Podobné problémy se opakují celkem často. Co si na ploše říkáte?
Už si z toho s holkama děláme srandu. Je to všude, nekonečný příběh. Škoda pro holky ve druhé skupině, které pak ještě musely skákat 460. Věřím, že kdyby se stojany nerozbily, tak jich tuhle laťku zdolá víc. Ale nedá se nic dělat.

Stojany jsou dnes už elektrické. Podařilo se jim je nakonec opravit, nebo na ně nainstalovali starou dobrou ruční kliku?
Upřímně ani nevím. Stojan začali celý pokládat, rozebírat. I tomuhle se nicméně smějeme, kliku mají po ruce vždy, ale z nějaké důvodu to pořád potřebují tahat elektronicky. Bohužel je to na úkor nás. Ale dobré. Už si z toho hlavu nelámeme.

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Vy jste nakonec po pauze skákat nemusela, nicméně jste to tou dobou nevěděla. Jak jste se udržovala?
Jak tady panuje extrémní vlhko a teplo, tak jsem se snažila hlavně šetřit síly. Snažila jsem se co nejvíc regenerovat a proklepávat nohy, aby se mi nezalily. Ale musím říct, že dneska bylo počasí v sektoru ještě docela dobré, čekala jsem větší horko a ve finále nebylo tak špatné.

Některé vaše soupeřky používaly malý ruční větráček. Co vy?
S sebou jsem ho neměla. Ale měla jsem chladicí vesty a mokré ubrousky, což tentokrát bohatě vystačilo.

Finále máte ve středu. Co teď?
Teď co nejrychleji regenerovat. Zítra budu mít volno, možná si dám jen nějaký lehký klus a protažení. A ve středu večer na to.

Tyčkařka Amálie Švábíková během kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu

S čím do něj vstoupíte?
Umístění říkat nechci, ale určitě do něj jdu předvést co nejvyšší možný výkon. Doufám, že se mi povede. Čekám na tenhle závod celou sezonu, tak uvidíme. Může se stát všechno.

Bude na finále přítomný už i váš přítel, desetibojař Ondřej Kopecký? S trenérem Romanem Šebrlem zatím zůstává na kempu mimo Tokiu.
Měl by dorazit ve středu. Snad nebude úplně rozbitý a půjde se podívat.

A co vaše rodina, která tradičně cestuje na všechny velké akce? Dorazila i do Japonska?
Samozřejmě jsou i tady. Přiletěla sedmičlenná skupina: můj taťka s mamkou, brácha a pak další příbuzný a kamarádi. Což je fajn.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Jointová vs. FruhvirtováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Jointová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
15. 9. 07:00
  • 1.33
  • -
  • 3.23
Siniaková vs. ParkTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Siniaková vs. Park //www.idnes.cz/sport
15. 9. 08:30
  • 1.05
  • -
  • 9.30
Brunclík vs. MaloneyTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Brunclík vs. Maloney //www.idnes.cz/sport
15. 9. 16:00
  • 1.69
  • -
  • 2.06
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestuje své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Zlatí Němci, létající „Ježíš“ i dunící Eesti. Na co se bude po EuroBasketu vzpomínat?

Evropský basketbalový svátek bavil, několikrát překvapil, pro mnohé aktéry byl i nepříjemně krutý. Nyní už je kontinentální šampionát minulostí. Na jaké momenty se bude vzpomínat? Pořádnou rýhu v...

15. září 2025  5:57

Rozbité stojany? Už se jen smějeme, říká Švábíková. Ve finále se může stát vše

Od našeho zpravodaje v Japonsku Úvodní sérii na hodnotě 425 centimetrů vynechala, do kvalifikace tyčkařek se pustila při pokusu o dvacet centimetrů vyšším. Amálie Švábíková ho s naprostým přehledem zvládla, pak napodruhé uspěla i...

15. září 2025  5:43

Penalty ve Wembley vás udělají slavným. Holý o chytání i ošklivých holkách v Anglii

Premium

Kdyby fotbalový brankář Tomáš Holý hrál basketbal, se svými 206 centimetry by zvedal průměr i ve slavné NBA. Dlouhán, který je ve svém sportu aktuálně nejvyšším profesionálním gólmanem na světě, této...

15. září 2025

Červená a kolaps. Karabec se Šulcem poprvé prohráli, PSG zůstává stoprocentní

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize přišli o vedení na hřišti Rennes, prohráli 1:3 a poprvé v sezoně ztratili body. Adam Karabec za Olympique nastoupil v základní sestavě a odehrál 67 minut, Pavel...

14. září 2025  23:49

Bez Yamala? Bez problému. Barcelona nadělila Valencii šestku, Girona remizovala

Fotbalisté Barcelony ve 4. kole španělské ligy doma i bez Lamina Yamala rozstříleli Valencii 6:0. Po dvou gólech vstřelili Fermín López, Raphinha a Robert Lewandowski. Girona přišla po gólu z penalty...

14. září 2025  23:34

Němci jsou mistři. Ke světovému titulu přidali zlato z EuroBasketu

Němečtí basketbalisté porazili ve finále mistrovství Evropy soupeře z Turecka a k předloňskému titulu z mistrovství světa přidali zlato z kontinentálního šampionátu. V duelu dvou dosud neporažených...

14. září 2025  18:40,  aktualizováno  23:31

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

14. září 2025  20:47,  aktualizováno  22:27

EuroBasket 2025: německá cesta za zlatem a jak hráli čeští basketbalisté

Fanouškům basketbalu skončila pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se konal EuroBasket 2025. Hrálo se ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se snažila i česká reprezentace, ale...

26. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  14.9 22:27

Hezké gesto Pogačara. V Montrealu přenechal výhru kolegovi McNultymu

Tadej Pogačar v generálce na obhajobu titulu mistra světa přenechal v cyklistické Velké ceně Montrealu vítězství týmovému kolegovi Brandonu McNultymu. Oba jezdci stáje UAE Emirates dojeli do cíle...

14. září 2025  22:11

Třineckou výhru nad Libercem ke konci třetí třetiny vystřelili obránci

Góly obránců Marinčina a Nedomlela během 98 vteřin v závěrečných šesti minutách třetí třetiny hokejoví Oceláři Třinec otočili stav utkání s Libercem. Jejich výhru 4:2 ve třetím kole extraligy pečetil...

14. září 2025  20:55

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Výhru Komety zastínil incident v hledišti. Fanoušek vystartoval na trenéra Grosse

Místo zasloužené a poctivě odedřené výhry 2:0 proti největšímu extraligovému rivalovi řešili hokejoví fanoušci Komety Brno, co se vlastně dělo u střídaček po skončení utkání. Domácí trenéři Kamil...

14. září 2025  20:52

Mladý kladenský střelec. Navrátilec Bareš cítí novou éru klubu. Nádhera, říká

Druhý nejmladší útočník extraligového Kladna, přesto naprosto klíčový. To je navrátilec Adam Bareš, teprve jedenadvacetileté křídlo. Po více než čtyřech letech ve Finsku se vrátil domů, aby pomohl...

14. září 2025  20:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.