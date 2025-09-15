Rozbité stojany? Už se jen smějeme, říká Švábíková. Ve finále se může stát vše

„Druhý pokus na 460 byl pěkný, ale určitě ho můžu provést ještě lépe,“ hodnotila pětadvacetiletá česká rekordmanka. „Ale hlavní je, že jsem kvalifikaci zvládla.“
Navíc jste ušetřila i nějaké síly. Před pokusy vašich soupeřek ve druhé kvalifikační skupině se totiž rozbily stojany a musely víc než půl hodinu čekat. Co vy na to?
Bylo to podobné jako na mistrovství světa v hale v Číně. Těžké. Ale jinak byla kvalifikace z mojí strany v pohodě. Cítila jsem se dobře. Že nakonec na postup stačilo jen 460, jsem byla překvapená, ale samozřejmě jsem za to ráda. I za to, že jsem pošetřila síly na finále.
Kvůli prostojům organizátoři nakonec pustili do závěrečného boje čtrnáct závodnic. Což je asi dobré rozhodnutí, že?
Říkali nám, že pokud z vedlejší skupiny už nikdo 460 neskočí, nebo nás bude do patnácti holek, tak zváží, že nás pustí všechny dál, protože prodleva byla vážně dlouhá. Pro všechny to bylo nepříjemné.
Podobné problémy se opakují celkem často. Co si na ploše říkáte?
Už si z toho s holkama děláme srandu. Je to všude, nekonečný příběh. Škoda pro holky ve druhé skupině, které pak ještě musely skákat 460. Věřím, že kdyby se stojany nerozbily, tak jich tuhle laťku zdolá víc. Ale nedá se nic dělat.
Stojany jsou dnes už elektrické. Podařilo se jim je nakonec opravit, nebo na ně nainstalovali starou dobrou ruční kliku?
Upřímně ani nevím. Stojan začali celý pokládat, rozebírat. I tomuhle se nicméně smějeme, kliku mají po ruce vždy, ale z nějaké důvodu to pořád potřebují tahat elektronicky. Bohužel je to na úkor nás. Ale dobré. Už si z toho hlavu nelámeme.
Vy jste nakonec po pauze skákat nemusela, nicméně jste to tou dobou nevěděla. Jak jste se udržovala?
Jak tady panuje extrémní vlhko a teplo, tak jsem se snažila hlavně šetřit síly. Snažila jsem se co nejvíc regenerovat a proklepávat nohy, aby se mi nezalily. Ale musím říct, že dneska bylo počasí v sektoru ještě docela dobré, čekala jsem větší horko a ve finále nebylo tak špatné.
Některé vaše soupeřky používaly malý ruční větráček. Co vy?
S sebou jsem ho neměla. Ale měla jsem chladicí vesty a mokré ubrousky, což tentokrát bohatě vystačilo.
Finále máte ve středu. Co teď?
Teď co nejrychleji regenerovat. Zítra budu mít volno, možná si dám jen nějaký lehký klus a protažení. A ve středu večer na to.
S čím do něj vstoupíte?
Umístění říkat nechci, ale určitě do něj jdu předvést co nejvyšší možný výkon. Doufám, že se mi povede. Čekám na tenhle závod celou sezonu, tak uvidíme. Může se stát všechno.
Bude na finále přítomný už i váš přítel, desetibojař Ondřej Kopecký? S trenérem Romanem Šebrlem zatím zůstává na kempu mimo Tokiu.
Měl by dorazit ve středu. Snad nebude úplně rozbitý a půjde se podívat.
A co vaše rodina, která tradičně cestuje na všechny velké akce? Dorazila i do Japonska?
Samozřejmě jsou i tady. Přiletěla sedmičlenná skupina: můj taťka s mamkou, brácha a pak další příbuzný a kamarádi. Což je fajn.