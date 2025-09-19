Duplantis na nás přenesl i tlak. Švábíková o létajícím Švédovi a měnící se atletice

Amálie Švábíková se loučí s tokijským publikem.

Michal Koubek
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Sezonu zakončila čtvrtým místem na mistrovství světa a druhým nejlepším pokusem kariéry. Pak v Tokiu tyčkařka Amálie Švábíková plánovala: „Co udělám jako první? Koupím si pytlík brambůrků. A sním je na posezení.“ Následně se chystala prohlédnout si centrum japonské metropole, okouknout starobylé chrámy, o víkendu držet palce příteli, desetibojaři Ondřeji Kopeckému, pak se přesunout na dovolenou, načež se už pustit do dalšího tréninku.

Samozřejmě, že chce být ještě lepší. Chce vystoupat ještě výš. Na pódium. Vítězit?

Její mužští kolegové to mají v tomto ohledu těžší. První místo je zapovězené, švédský fenomén Armand Duplantis získal už třetí světové zlato v řadě, počtrnácté vylepšil světový rekord. Nyní zní 630 centimetrů.

„Magická hranice,“ kývne pětadvacetiletá Švábíková. „Nikdy bych si nepomyslela, že se bude skákat tak vysoko. Překonává nepřekonatelné.“

Komunita tyčkařek jde dopředu, dovolím si říct, že už jsme taky kamarádky a přejeme si to. Ale pořád jsme samozřejmě ženské a víc myslíme na sebe.

Amálie Švábíková

