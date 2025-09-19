Duplantis na nás přenesl i tlak. Švábíková o létajícím Švédovi a měnící se atletice

Samozřejmě, že chce být ještě lepší. Chce vystoupat ještě výš. Na pódium. Vítězit?
Její mužští kolegové to mají v tomto ohledu těžší. První místo je zapovězené, švédský fenomén Armand Duplantis získal už třetí světové zlato v řadě, počtrnácté vylepšil světový rekord. Nyní zní 630 centimetrů.
„Magická hranice,“ kývne pětadvacetiletá Švábíková. „Nikdy bych si nepomyslela, že se bude skákat tak vysoko. Překonává nepřekonatelné.“
Komunita tyčkařek jde dopředu, dovolím si říct, že už jsme taky kamarádky a přejeme si to. Ale pořád jsme samozřejmě ženské a víc myslíme na sebe.