Díky zdařilým pokusům zůstala v soutěži, kterou měly tyčkařky na programu ve čtvrtek odpoledne před Královským Palácem, jako jediná. A po úspěchu na 465 centimetrech si laťku nechala zvýšit o dalších deset.

Měla dvě možnosti na vyrovnání rekordu šampionátu, ale ani jednu nakonec nezužitkovala. Přesto byla spokojená, že svému týmu na úvod přinesla nejvyšší počet bodů.

„To bylo to nejdůležitější, tak jsem ráda, že se mi to povedlo,“ povídala poté, co se na horkém madridském slunku občerstvila vodou. V elitní divizi týmového šampionátu ve španělském městě startuje celkem 16 výprav, tři s nejmenším počtem bodů po konci mistrovství sestoupí.

Český tým hodně spoléhal, že právě vy přinesete hodně bodů. Cítila jste tlak?

Popravdě vůbec ne. Žádný tlak jsem si na sebe nevytvářela. Věděla jsem, že tohle mistrovství zahajuju a že bude potřeba přinést pro tým co největší počet bodů. Ale pro mě je to jako jakákoliv jiná soutěž, zkrátka se snažím skákat co nejvýše. Jediné, na co jsem se zaměřovala, bylo, abych skákala na první pokusy, abych zbytečně nekazila a nevykřížkovala se.

Přesto jste základní výšku zdolala až na druhý pokus. Neznervóznila jste?

Docela ano. Že máme pouze čtyři křížky, jsem si uvědomila až ráno, respektive mi to bylo připomenuto. Úplně jsem na to zapomněla, jela jsem sem znepokojená, že ta soutěž je taková. I jsme se o tom bavily s holkama.

Toto speciální pravidlo vám nevyhovuje?

Já jsem ráda, že jsem to zvládla, že jsem udržela klidnou hlavu. Ale trochu mě to vůči holkám mrzí, kdybychom takové pravidlo neměly, bude soutěž daleko zajímavější a napínavější i pro diváky. Ale je to tady takhle nastavené.

Jak jste se vypořádala s madridským sluncem, které celou dobu pálilo na tyčkařskou plochu?

Byla to horká soutěž, vařily jsme se. Je tu opravdu vedro. Myslím, že pro všechny holky to bylo složité, protože bylo teplo, ale zároveň to krásně běželo.

Sektor na náměstí se vám tedy líbil?

Moc, dráha byla fakt skvělá, hrozně rychlá. Z Madridu odjedu hodně spokojená, beru 16 bodů pro tým, což bylo podstatné.

Zkoušela jste překonat i 475 centimetrů a druhý pokus vypadal dost nadějně.

On byl. Brala jsem nejtvrdší tyč v životě, která se ukázala být opravdu měkká, ale byl to moc dobrý pokus. Hrozně mě mrzí, že to tam nezůstalo, protože už bych opravdu chtěla skákat přes výšky 470, cítím, že na to mám. Ale nevadí, i těch 465 bylo hezkých a jsem za ně ráda.

Cítíte, že hranice 470 centimetrů je blízko?

Ano, právě i z těch závodů předtím, hrozně mě mrzí, že to tam zase nezůstalo. Ale aspoň vidím, že to jde dobrým směrem, že beru tvrdé tyče, které mám schované ve svém trezoru na Strahově.

Říkala jste, že i ty tvrdé tyče byly při závodě dost měkké, může za to horké počasí?

Přesně tak, změknou tím docela o dost. Víme, že tyče tady byly od rána, pražilo na ně slunko. Co jsme se bavily s holkama, všechny braly o dost tvrdší tyče než normálně. Takže i to teplo hrálo roli.