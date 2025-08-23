V Jablonci byla jasně nejzkušenější závodnicí, a tak se její výhra už před začátkem soutěže předpovídala. „Chtěla jsem nejdřív jen zakládat, ale pak jsem se cítila docela dobře, tak jsem skákala dál.“ Výkonem 453 centimetrů, který ji jasně katapultoval na první místo, si zařídila osobní rekord z krátkého rozběhu na dvanáct kroků.
Nebála jste se, že bude závodění po takovém nočním přesunu riskantní?
Docela jo. Říkala jsem si, že pokud bych se necítila dobře a něco mě bolelo, tak to nechám. Ale necítila jsem se úplně špatně. Samozřejmě rozběh nebyl úplně ideální, trošku jsem to dřela, bylo to unavený. Ale skákalo se mi poměrně dobře. Jsem ráda za osobák z dvanácti kroků a hlavně jsem ráda, že jsem to všechno dokončila ve zdraví.
Nezkoušela jste nějak přesvědčit organizátory, aby soutěž tyčkařek v Jablonci přesunuli až na neděli?
Napadlo mě to, ale potom mi moje sestra řekla, že v sobotu letí na dovolenou, takže to určitě nepůjde. Ale samozřejmě by to ani nešlo. Neděle by pro mě osobně byla lepší, ale nemohla bych to holkám udělat, protože všechny se chystají někam pryč.
Přiblížíte ještě cestu z Bruselu?
Byla jsem nejdřív v Lausanne, kam jsem samozřejmě letěla, a pak jsem přelétala do Bruselu. Můj taťka jel z Prahy do Lausanne autem, vezl mi tam tyče a potom ty moje i Tiny Šutejové naložil a jel zase do Bruselu. A tam mě po závodě naložil do auta, kde byla připravená matrace. V půl jedenácté jsme vyráželi a do Jablonce jsme dorazili asi v šest hodin ráno.
Vyspala jste se?
Ano, spala jsem asi sedm a půl hodiny, měla jsem sklopené sedačky, polštář a peřinu. Ale fakt musím vzdát taťkovi obrovský hold, bez něj bych to nezvládla. On celý den chodil s mamkou po Bruselu, pak mě večer koučoval a přes noc mě vezl sem na mistrovství.
Jeli jste rovnou na stadion, nebo jste měla hotel?
Ubytování jsem neměla, ale musím poděkovat za azyl Ladě Vondrové. Ona je naštěstí ranní ptáče, takže vstávala už v půl osmé a měla pokoj sama, takže jsme se k ní šly s mamkou vysprchovat. Táta dospával v autě po cestě a pak mě rovnou odvezl na stadion, protože rodiče ještě jeli na snídani. Takže děkuju Ladě, že mi poskytla azyl a že mě jako správná kamarádka zachránila.
Prožila jste i divoké podmínky v Lausanne, kde se závod kvůli silnému dešti ani nedoskákal. Jak to tam vypadalo?
Asi nikdo z nás nikdy nezávodil v takovémhle počasí. Už při rozeskakování poměrně dost pršelo a samy jsme nevěděly, jestli nás nechají závodit, nebo ne. Organizátoři nejdřív nechali běžet soutěž podle plánu, ale potom už se to nedalo. Řekli nám, že pokud se dohodneme, že závod ukončíme, tak si budeme muset rozdělit umístění. Ale počasí se natolik zhoršilo, že jsme nakonec skákat nemusely. Bylo by to riskantní.
První pokus v Jablonci se vám nezdařil, navíc jste při něm zlomila laťku. Co vám blesklo hlavou?
Když jsem padala dolů a viděla tu laťku pod sebou, tak jsem se lekla. A trošku mi zatrnulo, protože jsem na ni dopadla patou a bála jsem se, abych si nezvrtla kotník. Ale naštěstí se nic nestalo. Holkám jsem soutěž trošku prodloužila, protože než organizátoři přinesli novou laťku, tak to poměrně dlouho trvalo. Ale pak už naštěstí všechno probíhalo bez zlomené laťky a na první pokusy, takže jsem ráda.
Skákala jste v dlouhých legínách, to byla prevence proti zranění?
Určitě, není to tady úplně na plavečky a na opalování. Je tady opravdu zima a na všech jde vidět, že jsou docela zmrzlí. Takže ano, prevence před zraněním.
Neunavovalo vás dlouhé čekání na vaše pokusy?
Vůbec, já jsem se cítila fakt dobře. Měla jsem v sobě hodně nakopávačů, takže bych asi ani neusnula.. Ale už se těším do postele, že to dospím a že si odpočinu.
Vaše sestra Apolena skončila v Jablonci na děleném třetím místě, těší vás, že jste spolu na bedně?
Moc. Byl to náš cíl se konečně dostat na pódium. Ten bronz je jí asi souzený, jsem hrozně ráda, že si konečně podělíme stupně a že na ně můžeme vystoupat společně.
Nedávno vybojovala bronzovou medaili i na mistrovství Evropy juniorů v Tampere, jak jste její úspěch prožívala?
No, já bulela. Hned jak skočila těch 435, tak jsem začala brečet a v hlavě jsem tajně doufala, že to bude stačit aspoň na bronzovou medaili, což se nakonec stalo. Potom mi volala mamka, hned mi ségru dala, takže jsme si společně pobrečely. Pro ni je těžké být neustále ve stínu starší sestry a teď z něj konečně vystoupila. Ještě se jí to povedlo na stejném stadionu, kde se mi rozjela moje tyčkařská kariéra a úspěchy. Jsem moc ráda, že se jí to povedlo a doufám, že v tom bude pokračovat dál.