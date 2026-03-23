Amálka velké závody umí, říká trenérka Kudličková. Diskutovaly nad výběrem tyče

Tomáš Kazda
  14:01
Od našeho zpravodaje v Polsku - „Byla jsem od začátku ve strašných nervech,“ přiznala po závodě tyčkařek donedávna česká tahounka v této disciplíně Jiřina Kudličková, která je od nedělního večera i trenérkou medailistky z halového mistrovství světa. Její svěřenkyně Amálie Švábíková se v Toruni s dalšími dvěma atletkami podělila o bronz.
Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále halového mistrovství světa | foto: Reuters

5 fotografií

Švábíková si poprvé v kariéře vyskákala stupně vítězů na seniorské světové akci a navázala tak na úspěch své trenérky, která právě v Polsku před dvanácti lety získala svoji jedinou medaili z mistrovství světa. V hale v Sopotech byla ještě o pozici lepší než její současná svěřenkyně.

„Vůbec jsem si na to nevzpomněla. Teď jsem úplně v jiné pozici a moje závody jdou stranou,“ říkala po finále tyčkařek už klidná mistryně Evropy z roku 2012.

Ještě před chvílí ale byla pořádně v pozoru. Švábíková si mohla v jednu chvíli bronz pojistit, v druhou o něj zase hodně rychle přijít. Ani jeden scénář se nenaplnil, jelikož ani ona, ani další soupeřky po ní 480 centimetrů nepřekonaly.

Jak jste to drama prožívala?
Od začátku jsem byla v nervech. Je horší být za mantinelem než na ploše, protože pořád musíte čekat, co a jak bude. Je hodně rozdílné jít tam v roli závodnice a přihlížejícího. Ale s Amálkou to máme nastavený dobře. Nejsem typ trenérky, která něco řekne a je vždycky po jejím. Snažíme se najít společnou cestu. I když dneska jsme se zrovna tedy úplně neshodli.

V čem?
Chtěla si vzít tvrdší tyč už dřív a já jsem furt nebyla přesvědčená, že by to byla dobrá volba.

VŠECHNY MÁME BRONZ. Třetí místo v soutěži tyčkařek na halovém MS v Toruni obsadily díky shodnému zápisu Amálie Švábíková (vlevo), Švýcarka Angelica Moserová (uprostřed) i Novozélanďanka Imogen Ayrisová.

Z devíti závodnic, které dobyly předchozí výšku, zvládly nakonec 480 pokořit jen dvě.
Nepředvedl se tam žádný úlet výkon, to je pravda. Ale devět holek 470, pět na první pokus. Trošku jsem si říkala, že když Amálka skočila 470 napoprvé, tak to bude moc hezký. A pak to dávaly jedna za druhou! Trošku se mi svíralo bříško, jak to tam skákaly. Věděla jsem, že musíme přidat.

To už se nepodařilo.
Ale 480 bylo blízko. Vím, že by to nic nezměnilo, stejně by byla asi třetí, ale lehce mě to mrzí. Medaile je ale samozřejmě super. Jsem šťastná a Amálka myslím taky.

Jak se vám ve finále líbila?
Ona se umí zmáčknout, i když není třeba úplně stoprocentně připravená. Umí se na velký závod připravit a vydat ze sebe ještě víc, než by mohla. Předvedla to dnes a předvedla to i v Tokiu. Třetí pokusy jí jdou.

Něco ji limitovalo?
Celý říjen a listopad měla zranění achilovky, takže jsme nestihli udělat v podstatě žádnou běžeckou přípravu. Ale fyzicky na tom je dobře, trochu překvapivě. Myslím, že za to, jak dopadla halová sezona, můžeme být rádi.

Finále trošku prodloužily potíže se stojany na 480 centimetrech.
To byla strašná škoda. A možná to taky přispělo k tomu, že už to zbytek pole potom nenaskákal.

Jaký teď máte cíl pro další přípravu?
Doufám, že stihneme udělat to, co jsme nestihli na podzim. Teď i v závodech předtím se ujistila, že 480 není tak vysoko. 470 by mohla stabilizovat a pár centimetrů přidat.

Co říkáte na Slovinku Tinu Šutejovou. V sedmatřiceti je jen o dva roky mladší než vy a brala stříbrnou medaili.
Klobouček. Je to vlastně strašně zvláštní, když si představím, že jsem s ní v podstatě několik desítek let skákala a teď skáče s Amálkou. Je neskutečná. Už jen v tom, že nejlepší výkony podává v tomhle krásném věku.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kolář vs. Moro CanasTenis - - 23. 3. 2026:Kolář vs. Moro Canas //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • 1.22
  • -
  • 4.06
Krumich vs. GillTenis - - 23. 3. 2026:Krumich vs. Gill //www.idnes.cz/sport
23. 3. 15:30
  • 2.22
  • -
  • 1.59
Muchová vs. EalaováTenis - Dvouhra - 4. kolo - 23. 3. 2026:Muchová vs. Ealaová //www.idnes.cz/sport
23. 3. 16:00
  • 1.24
  • -
  • 4.21
Gentzsch vs. ForejtekTenis - - 23. 3. 2026:Gentzsch vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
23. 3. 16:30
  • 2.53
  • -
  • 1.45
Kometa vs. PardubiceHokej - Čtvrtfinále - 23. 3. 2026:Kometa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
23. 3. 17:00
  • 3.63
  • 4.35
  • 1.80
Zlín vs. KolínHokej - 4. kolo - 23. 3. 2026:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
23. 3. 17:30
  • 2.05
  • 4.01
  • 2.95
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Amálka velké závody umí, říká trenérka Kudličková. Diskutovaly nad výběrem tyče

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.