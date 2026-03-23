Švábíková si poprvé v kariéře vyskákala stupně vítězů na seniorské světové akci a navázala tak na úspěch své trenérky, která právě v Polsku před dvanácti lety získala svoji jedinou medaili z mistrovství světa. V hale v Sopotech byla ještě o pozici lepší než její současná svěřenkyně.
„Vůbec jsem si na to nevzpomněla. Teď jsem úplně v jiné pozici a moje závody jdou stranou,“ říkala po finále tyčkařek už klidná mistryně Evropy z roku 2012.
Ještě před chvílí ale byla pořádně v pozoru. Švábíková si mohla v jednu chvíli bronz pojistit, v druhou o něj zase hodně rychle přijít. Ani jeden scénář se nenaplnil, jelikož ani ona, ani další soupeřky po ní 480 centimetrů nepřekonaly.
Jak jste to drama prožívala?
Od začátku jsem byla v nervech. Je horší být za mantinelem než na ploše, protože pořád musíte čekat, co a jak bude. Je hodně rozdílné jít tam v roli závodnice a přihlížejícího. Ale s Amálkou to máme nastavený dobře. Nejsem typ trenérky, která něco řekne a je vždycky po jejím. Snažíme se najít společnou cestu. I když dneska jsme se zrovna tedy úplně neshodli.
V čem?
Chtěla si vzít tvrdší tyč už dřív a já jsem furt nebyla přesvědčená, že by to byla dobrá volba.
Z devíti závodnic, které dobyly předchozí výšku, zvládly nakonec 480 pokořit jen dvě.
Nepředvedl se tam žádný úlet výkon, to je pravda. Ale devět holek 470, pět na první pokus. Trošku jsem si říkala, že když Amálka skočila 470 napoprvé, tak to bude moc hezký. A pak to dávaly jedna za druhou! Trošku se mi svíralo bříško, jak to tam skákaly. Věděla jsem, že musíme přidat.
To už se nepodařilo.
Ale 480 bylo blízko. Vím, že by to nic nezměnilo, stejně by byla asi třetí, ale lehce mě to mrzí. Medaile je ale samozřejmě super. Jsem šťastná a Amálka myslím taky.
Jak se vám ve finále líbila?
Ona se umí zmáčknout, i když není třeba úplně stoprocentně připravená. Umí se na velký závod připravit a vydat ze sebe ještě víc, než by mohla. Předvedla to dnes a předvedla to i v Tokiu. Třetí pokusy jí jdou.
Něco ji limitovalo?
Celý říjen a listopad měla zranění achilovky, takže jsme nestihli udělat v podstatě žádnou běžeckou přípravu. Ale fyzicky na tom je dobře, trochu překvapivě. Myslím, že za to, jak dopadla halová sezona, můžeme být rádi.
Finále trošku prodloužily potíže se stojany na 480 centimetrech.
To byla strašná škoda. A možná to taky přispělo k tomu, že už to zbytek pole potom nenaskákal.
Jaký teď máte cíl pro další přípravu?
Doufám, že stihneme udělat to, co jsme nestihli na podzim. Teď i v závodech předtím se ujistila, že 480 není tak vysoko. 470 by mohla stabilizovat a pár centimetrů přidat.
Co říkáte na Slovinku Tinu Šutejovou. V sedmatřiceti je jen o dva roky mladší než vy a brala stříbrnou medaili.
Klobouček. Je to vlastně strašně zvláštní, když si představím, že jsem s ní v podstatě několik desítek let skákala a teď skáče s Amálkou. Je neskutečná. Už jen v tom, že nejlepší výkony podává v tomhle krásném věku.