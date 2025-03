Stojany z Temu? Pátá Švábíková o nekonečném čekání: Asi nejhorší soutěž

Víte, co bylo přesně za problém?

Nejprve jim vypadly stojany. Otočily se vzhůru nohama na jedné straně, takže jim nešly posouvat dolu a nahoru. Pak byl problém s kamerou. A pak zase nešla hloubka stojanu. Pořád něco. Asi tady měli stojany z Temu. (úsměv), (čínská online tržnice, která je vyhlášená nízkými cenami, ale i často nekvalitním zbožím, pozn.).

Nešlo by to vyřešit ruční klikou? Je ještě vůbec na dnešních stojanech?

Bohužel už není. Prý se tím snaží ulehčit práci organizátorům i nám, abychom nemusely dlouho čekat. Ale očividně to o moc rychlejší není... Bavily jsme se holkami, že si takřka nepamatujeme závod, kdy se něco nestalo. Snad jen v Apeldoornu byla první soutěž, která proběhla hladce. I minulý rok na olympiádě v Paříži měla Kennedyová před posledním pokusem 15minutovou prodlevu, protože se stojany rozbily.

Problémy v tyčkařském sektoru během halového MS v Nankingu

Jaká byla komunikace s organizátory?

Špatná. Sami nevěděli, co nám mají říct. Věřím, že jim to je samozřejmě taky moc líto, ale pro nás to bylo fakt hrozné.

Jak jste se během pauzy udržovala?

Jen jsme si odskočily na záchod, jinak jsme byly pořád na ploše. Snažila jsem se zůstat v teple. Dát si nějakou rovinku, proklepat nohy. Ale zase jsem nemohla pořád běhat tam-zpátky-tam-zpátky, protože bych se unavila. Bylo to složité. Ale myslím, že jsem to zvládla.

I přesto, jak jste se cítila před druhým pokusem?

Když se stojany konečně zvedly, tak jsem si dala pořádnou rovinku a zahřála jsem se víc. Ale i přesto je padesátiminutový výpadek samozřejmě znát. Pokus nebyl dobře doběhlý a ani práce na tyči nebyla taková. Až třetí byl ono.

Laťku na 470 centimetrech jste shodila jen těsně.

Konečně byl dobře doběhlý a i na tyči byl po technické stránce dobrý. Musím se podívat na video a zhodnotit, proč laťka nezůstala. Ale určitě ho beru jako nejlepší pokus, co jsem předvedla od mého zranění.

Zadní stehenní sval, který vás zabrzdil v únoru, jste ještě cítila?

Ne ne, už mě nijak nelimitoval. Samozřejmě mám pořád někde vzadu v hlavě obavu. I proto, že jsme dlouho čekaly a vytuhla jsem. Ale udržovala jsem se, aby se nic nestalo. Což se naštěstí potvrdilo. A výsledek? O příčku výš než loni v Glasgow, takže výsledek beru jako pozitivní.

Amálie Švábíková během halového MS v Nankingu

Vaše trenérka Jiřina Kudličková v Nankingu nebyla. Jak jste se na dálku domlouvaly?

Nakonec se mnou neletěla, protože její holky byly nemocné a je to daleko. Mrzí mě to, ale naprosto ji chápu a respektuju. Všechno důležité jsme si řekly přes telefon a tady mě trénoval náš šéftrenér Pavel Sluka, který býval tyčkařským trenérem. Zvládl to bravurně.

Na místě už trenér stejně pomáhá spíš jen psychicky, že?

Přesně jak říkáte, před finále to už je spíš o psychice. Navíc Pavel Sluka vedl poslední roky Jiřku, takže i věděl, co mi má říkat. A taky se spolu domlouvali co a jak.

Nezapomněla si rodina nastavit budík? Závodila jste ve tři hodiny českého času.

Budíka si dávala a vím, že se všichni dívali. Už jsem zvědavá, co mě čeká v telefonu za zprávy.

Jak jste se vy popasovala s časovým posunem?

S aklimatizací problém nemám. Sedmihodinový časový posun je samozřejmě dost, ale cítila jsem se dobře a i noci předtím jsem spala. Takže v pohodě.

Česká tyčkařka Amálie Švábíková míří do čínského Nankingu na halový šampionát.

I tyče dalekou cestu zvládly a dorazily v pořádku?

Musím říct, že na to, jak jsme letěli daleko, tak cesta s tyčemi byla úplně hladká. Doletěli všem, neslyšela jsem, že by měl někdo problém. Super.

Co vás čeká nyní?

Těším se konečně na odpočinek, domů, na Ondru (přítele, vícebojaře Kopeckého) a pak už začne příprava na léto.

Budete mít vzhledem k dlouhé halové sezoně delší čas na odpočinek?

To zase ne. Bude standardní, takže tak týden. Pak pomalu začnu trénovat a vyrazím na soustředění.

I letní sezona je specifická a vrchol v podobě mistrovství světa v Tokiu čeká až v září. Uzpůsobíte tomu nadcházející měsíce?

Určitě, určitě. Léto budeme mít rozkouskované. Nejprve se budeme připravovat na jeho začátek – tedy květen až červen. V červenci se bude přitrénovávat a budeme vše směřovat k září a Tokiu.