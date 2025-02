Švábíková vtipkovala: Zase skvělé soupeřky, pořadatelé mi to neusnadňují

Výkonem 450 centimetrů skončila třetí. V Ostravě už popáté zvítězila Slovinka Tina Šutej skokem 470 centimetrů před Kanaďankou Alyshou Newman, která zvládla 450.

„Nejsem spokojená s umístěním, ani s výkonem,“ řekla Švábíková. „Ale hodně mi to ukázalo. Byl to můj první velký závod v roce. Na tvrdých tyčích jsme skákal přes čtyři sta šedesát, tady jsme ale měkké. Doufám, že vše ještě vyladíme, protože zatím jsem neměla moc technických tréninků.“

S úsměvem dodala, že pořadatelé ji možnost bojovat o prvenství neusnadňují. „Protože vždy tady jsou skvělé tyčkařky. Ale těší mě to, protože to samozřejmě pomáhá vysokým výkonům, za kterými tady jezdím.“

Švábíková před touto halovou sezonou změnila trenéra. Štěpána Janáčka nahradila Jiřina Kudličková, rozená Ptáčková, někdejší nejlepší česká skokanka o tyči.

„Hodně jsme se zaměřovaly na rychlost,“ přiblížila přípravu Amálie Švábíková. „Říkala mi, že v technice mi toho už předat moc nemůže, tu že zvládám, ale moje největší nedostatky jsou rozběh a rychlost. A také zkouším tvrdší tyče.“

Opravdu je rychlost váš největší nedostatek?

Ano. Jsem rychlostně silový typ, což byla i moje nová trenérka. Na rychlosti jsme se snažili pracovat i se Štěpánem Janáčkem. Je to těžké. Snažíme se posunout. Rychlost je individuální, každý má rychlostní vlákna jiná. Je k tomu těžší trénink, těžší posilovna, je to i riziko, že může přijít zranění, takže se snažíme být i opatrní. Ale je to můj největší handicap proti jiným holkám. Na rozběhu jsem opravdu pomalá, potřebuju větší gradaci v konci.

Mluvila jste i o tvrdších tyčích. V čem vám mohou pomoci?

Při správném najetí, energii a technice mě hodí k vyšším výškám.

Jak vám jde spolupráce s novou trenérkou?

Jsem ráda, že do toho Jiřka šla, přestože neměla trenérské zkušenosti, měla spíše zkušenosti závodnice. Popasovala se s tím ale skvěle, až mě překvapilo, jak skvělá trenérka je a kolik mi toho dokáže předat, takže si přípravu pochvaluju. Je tam spoustu věcí, které musíme doladit, obě o nich víme, ale posouváme se a uvidíme, co to přinese za výkony.

Tyčce je věnuje i vaše sestra, ale v Ostravě zatím není. Přesto, dohání vás?

Výkony tady jsou na ni ještě o dost vyšší, ale letošní sezonu se ji opravdu daří. Hned na prvním závodě skočila osobní rekord čtyři sta deset centimetrů a o víkendu na Pražských přeborech znovu. Pokoušela se i o čtyři sta dvacet. Je vidět, že forma jí jde nahoru. Zlepšuje se a už se na mě pomalu dotahuje.

Těšíte se, až budete závodit vedle sebe?

Jo, moc. Doufám, že se jí to podaří a bude skákat vysoko, jako já. Nebo že se posune na takovou výšku, abychom spolu mohly objíždět závody. Ale už na Pražských přeborech jsme po dlouhé době začaly v soutěži společně. Ona se pokoušela o osobní rekord a já šla na základní výšku. Byly jsme v tom závodě spolu a těším se na mistrovství republiky dospělých, kterého se jako juniorka zúčastní. Třeba se bude pokoušet o bednu.

V březnu vás čekají evropský a světový šampionát rychle za sebou. Co si od nich slibujete?

Máme nějaké kvalifikační limity a limity svazu, ale pokud se nic nestane, měla bych se na oba probojovat. Bude to náročné, nikdy jsem nezažila takhle čtrnáct dní po sobě dva vrcholy. Uvidíme, co to přinese. Na obou se budu určitě snažit zabojovat o medaile.