Dělení? Vůbec nevadí! Bronzová Švábíková utíkala za rodiči: Stihli jsme si jen zakřičet

Získala už bronz na evropské šampionátu v Istanbulu v roce 2023, na seniorské akci světového formátu je ale na stupních vítězů poprvé. „Jsem nadšená, ale zároveň i trošku zklamaná, že jsem neskočila těch 480,“ říkala.
Poté, co sama ani napotřetí výšku v hodnotě svého absolutního rekordu nepřekonala, musela vyčkávat.
Kdyby alespoň jedna ze čtyř soupeřek, které se k závěrečnému pokusu postavily po ní, laťku přeletěla, připravila by tím Švábíkovou o medaili. „Sledovala jsem to, bylo to trošku zvláštní,“ popisovala.
Švábíková má bronz z halového MS! Dělí se o něj s dalšími dvěma tyčkařkami
O medaili, sice sdílenou, ale sladkou stejně, nepřišla.
Vyrovnanost výkonů, kterou se česká tyčkařka pyšní celou halovou sezonu, jí přinesla vytouženou odměnu. „Ta sezona je pro mě nejúspěšnější v kariéře. Sice to nekončí výškou okolo 480, ale ten průměr výkonů se mi zlepšil a zvýšil. A vůbec mi nevadí, že se musíme podělit!“ ujasňovala.
Švábíková je známá mohutnou fanouškovskou základnou, v Toruni se ale kvůli rychle vyprodaným lístkům její obvykle velmi početný fanklub zúžil, rodiče ale nechyběli. „Stihla jsem si s nimi zakřičet, vyfotili si mě a teď za nimi utíkám.“
A kdo slavil nejvíc? Britové, protože Cauderyová následně přidala ještě pět centimetrů a navázala halové světové zlato z Glasgow 2024, zatímco Slovinka Šutejová už 485 nezvládla.