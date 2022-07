Návrat rozloučené legendy. Felixová nasedla do letadla a na MS poběží o medaili

„Trenér zavolal a já musela skočit do letadla,“ napsala na twitteru sedminásobná olympijská vítězka, jež se po startu v mixu vrátila z Oregonu domů do Los Angeles. „Trenéři se mě zeptali, jestli jsem k dispozici, a tým nebylo možné odmítnout,“ sdělila agentuře AP.

Rozběhy na 4x400 metrů jsou na programu v noci ze soboty na neděli, finále se poběží následující den. Do něj Felixová i v případě postupu prakticky jistě nezasáhne, ale jako účastnici prvního kola soutěže by jí případná medaile náležela. Byla by z mistrovství světa její dvacátá. S bilancí 13 zlatých, tří stříbrných a tří bronzových je nejúspěšnější atletkou všech dob.