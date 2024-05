Všechny disciplíny jsou nabité, hlásí před startem, Zlaté tretry manažer Juck

„Ve výšce je to téměř nemožné, protože Mutaz Baršim neskáče a nikdo jiný tak dobrý není,“ odpověděl Alfonz Juck. „Takže jsme rádi za výškaře, které tady máme. Mimo jiné Američana Shelbyho McEwena a Poláka Norberta Kobielského, kteří by mohli skočit dvě stě třicet centimetrů, s čímž budeme spokojeni. Mužská výška ale zažívá menší výkonnostní krizi, což vidíme i na jiných mítincích.“

Místo Niradže Čopry přijel Němec Julian Weber.

Ano. Čopra ale přijde jako host. Bude na stadionu, protože je na soustředění v nedaleké polské Spałe. Evropský šampion Weber je ale adekvátní náhrada. V pátek hodil osmdesát osm metrů, což je skvělé. Bude to test před mistrovstvím Evropy, protože s Jakubem Vadlejchem by se měl v Římě pobít o zlato.

Proč nebyl Weber hned ve startovní listině?

Měli jsme ji už naplněnou, ale navíc měl nějaké zdravotní problémy. V pátek na mítinku v Dessau házel po dlouhé době. A vypadá to, že je ve formě.

Čopra se omluvil už loni kvůli zranění. Nemáte obavy, že není Tretře souzený?

Sám je z toho zklamaný. Chtěl tady moc startovat. Poslal videa a všechno možné. Opravdu ho zastavil jeho zdravotní stav. Velice si váží Jana Železného, to je jeho vzor, idol, přál se s ním setkat na jeho mítinku (světový rekordman v hodu oštěpem a trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný je ředitelem Zlaté tretry – pozn. red.). Je to opět smůla. Věřím však, že to vyjde a někdy bude v Ostravě i házet.

Níradž Čopra na Zlatou tretru dorazí, ale jen jako čestný host.

Olympijský vítěz Andre de Grasse z Kanady měl původně běžet jen dvě stě metrů, ale poběží i stovku. Jak to?

To je perfektní, jsme rádi. Říkal, že se potřebuje rozběhat, protože je konečně zdravý a zdá se, že i ve formě. Poprvé od Tokia. Těšíme se, že na stovce potrápí Marcella Jacobse a Reece Prescoda. A na dvoustovce se pokusí o čas pod dvacet vteřin, možná se přiblíží rekordu mítinku Usaina Bolta (19,83 vteřiny z roku 2008).

Má na to?

To uvidíme podle stovky, ta se běží dříve.

Stovka je na programu v 18. 10, dvoustovka o osmdesát minut později. Zvládne to?

Program jsme skládali tak, aby to šlo. I Keshorn Walcott poběží oba závody. Jde je kombinovat.

Na koho ze světových atletů byste ještě upozornil?

Samozřejmě na tyčkaře Armanda Duplantise. A skvělí jsou koulaři, všichni mají hozeno hodně přes dvacet jedna metrů. Možná padne i evropský rekord. Ital Leonardo Fabbri má formu a chybí mu k němu několik centimetrů (za výkonem Ulfa Timmermanna 23,06 zaostává o 11 centimetrů – pozn. red.).

A pokud jde o ženy?

Silný bude oštěp s mistryní světa Japonkou Harukou Kitaguči. Máme Britku Molly Caudery, což je nejlepší tyčkařka současnosti. Věříme, že budeme atakovat rekord Stacy Dragilaové 483 centimetrů. I překážky na sto metrů jsou, jako by šlo o finále mistrovství Evropy – Pia Skrzyszowska, Ditaji Kambundji, Nadine Visser... Stovka žen s Ewou Swobodou, která umí běžet pod jedenáct vteřin. Všechny disciplíny jsou nabité.