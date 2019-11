Američané už Salazarovy svěřence prověřili. A nic nezjistili

V tréninkové skupině v Oregonu, která byla po Salazarově potrestání rozpuštěna, se v minulosti připravoval čtyřnásobný olympijský vítěz Mo Farah. V době jejího uzavření tam trénovala i hvězda letošního mistrovství světa v Dauhá Nizozemka Sifan Hassanová, šampionka na 1500 a 10.000 metrů, či bronzová žena z pětky Němka Konstanze Klosterhalfenová.

USADA v říjnu po dlouholetém vyšetřování potrestala vedle Salazara za nekalé praktiky i endokrinologa Jeffreyho Browna. Žádný atlet ale z porušení dopingových pravidel usvědčen nebyl. Končící prezident WADA Craig Reedie v úterý britským médiím řekl, že světová agentura chce všechny Salazarovy svěřence znovu prověřit.

Šéfa USADA to zaskočilo. „Jediné, co by zjistili, by bylo, že už tam nezůstalo nic skryto. Byla to první reakce ze strany WADA od rozhodnutí USADA. Nevím, proč to řekli. Bylo to překvapení,“ řekl Tygart agentuře Reuters při kongresu WADA v Katovicích.

Sám ale neupřesnil, co všechno prověřování atletů ze strany USADA zahrnovalo. Reedie by byl rád, kdyby bylo možné mimo jiné zpětně otestovat jejich vzorky.

Agentura USADA má se světovou agenturou dlouhodobě napjaté vztahy. Kritizuje WADA zejména kvůli jejímu postoji při řešení ruského dopingového skandálu.