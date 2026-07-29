K českému titulu na překážkách se Tkáčová odrazila od zlatých z vícebojů

Překvapila svým triumfem?
„Ani ne,“ odpověděla její trenérka Jana Feilhauerová. „Je to sice trať, kterou teprve zkoušíme, a nijak speciálně jsme se na ni nepřipravovaly, měly jsme asi dva tréninky, ale vícebojařská příprava má široký záběr, takže běháme překážky na obě nohy směrem k osmistovce a z toho to nějak vyplynulo. Věřila jsem, že dokáže specialistky nejen potrápit, ale i vyhrát.“
Tkáčová uvedla, že si finále užila. „Ale hrozně bolelo,“ dodala. „Jen škoda na deváté překážce, která mi nevyšla na správnou nohu, takže jsem dobíhala na druhou.“
I to byl důvod, že byť byla v cíli v osobním rekordu 55,62 vteřiny, ostrý limit pro nadcházející mistrovství Evropy v Birminghamu 55,30 nezaběhla.
„Spíš jsme chtěly, aby udržela šestnáctikrokový rytmus. Když jsme se o tom bavily se Zuzkou Hejnovou a Danou Jandovou (další trenérky), tak říkaly, že to je především o nezkušenosti,“ komentovala závěr vítězného závodu Feilhauerová.
„Čas je skvělý, ale ty tři desetiny od ostrého limitu zamrzí,“ přiznala Adéla Tkáčová.
Každopádně do Birminghamu pojede jako členka štafety na čtyřikrát 400 metrů. A ve hře je stále i možnost, že by tam startovala v sedmiboji, v němž se letos v červnu ziskem 6 227 bodů zařadila na čtvrté místo historických českých tabulek.
Adéla Tkáčová před dvěma roky na mistrovství světa juniorů v Limě vybojovala bronz v sedmiboji. Vidí svou budoucnost nadále ve vícebojích, anebo se více zaměří na 400 metrů překážek? „To ještě nevím,“ odpověděla. „Zatím chci zkoušet všechno, i když vím, že se budu muset v budoucnu rozhodnout.“
Jana Feilhauerová se snaží Adélu, kterou vede odmalička, nepřetěžovat, aby u atletiky vydržela co nejdéle. „Momentálně zůstaneme u víceboje, ale Adéla je schopná z toho dobře vyběhnout i čtyřstovku, dvoustovku, čtyři sta překážek,“ upozornila trenérka.
V příští sezoně bude pro Tkáčovou vrcholem mistrovství Evropy do 23 let v Bydhošti. „Na čtvrtce překážek je sice nyní vysoko, druhá mezi běžkyněmi, které budou příští rok na šampionátu, ale ve víceboji vede,“ konstatovala trenérka. „Příprava se širším záběrem jí sedí, posouvá ji ve všech směrech. Důležitý pro ni zatím bude především víceboj, ale budeme hledat i závody, na nichž by mohla běžet čtyřstovku, čtvrtku překážek, dvoustovku, aby si nezavírala cestu ani k těmto tratím.“
Adéla Tkáčová i přes nesporný talent zůstává v kopřivnickém klubu. „Dosud ani nějaká nabídka na přestup nepřišla, ale to plyne i z toho, že všichni vědí, že studuje Ostravskou univerzitu,“ uvedla Jana Feilhauerová. „Ostatně v Ostravě i v tamní hale často trénujeme. Ale bylo by fajn, kdybychom dostaly i nějakou podporu z některého ze sportovních resortů.“