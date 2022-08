Není očkovaný, přišel o MS. Ale v Mnichově to může být pro Helceleta výhoda

„Nelituju toho. Podmínky jsem věděl dlouho dopředu, takže jsem měl dost času, abych se s tím srovnal,“ líčí. „Očkování nepokládám za nutnost. Od začátku, když bylo jasné, že vakcína přijde, jsem věděl, že to nepodstoupím. Nelíbí se mi to.“

Ovšem z toho, že vynechal světový šampionát, může těžit nyní na mistrovství Evropy v Mnichově, kde desetibojaři závodí pouhé tři týdny po řeholi v Oregonu.

„Určitě to vnímám jako výhodu, protože v Americe byl časový posun devět hodin a mezi akcemi je hraniční pauza na zotavení,“ přibližuje Helcelet.

Jako příklad uvedl Kevina Mayera, mistra světa z Eugene, s nímž se český desetibojař bavil v Mnichově před začátkem soutěže, a doslechl se, že hvězdný Francouz má potíže s regenerací.

Mayer nakonec do mnichovského desetiboje ani nenastoupil, zhuntovaný organismus nestihl plně připravit na další dvoudenní zápřah.

Helcelet může těžit nejen ze svěžího těla, ale i z nabuzenější mysli, kterou nemá zatíženou předchozím vrcholem. „Jsem určitě víc nahecovaný, moc se těším,“ hlásil ještě před začátkem mnichovského zápolení.

Adam Sebastian Helcelet (vlevo) finišuje v běhu na 100 metrů v rámci desetiboje na mistrovství Evropy v Mnichově.

A v úvodu soutěže se ukazoval solidně. Po třech disciplínách figuroval na šesté příčce, na čtvrtou ztrácel čtyři body. Zvlášť v koulařském sektoru na ostatní získal, výkonem 15,30 metru obsadil druhé místo.

Ve večerní výšce a čtvrtce sice skončil shodně dvanáctý a klesl na průběžnou devátou příčku, nicméně díky zisku 4122 bodů je na dobré cestě za cílem, jejž si stanovil: „Věřím si rozhodně na lepší výkony, než jaké jsem předváděl loni v olympijském roce.“

V minulé sezoně se vicemistr Evropy z roku 2016 ze tří desetibojů dostal nejlépe na celkový zisk 8 058 bodů, na hrách v Tokiu pak hranici osmi tisíc překonal jen o čtyři body a skončil až šestnáctý. Osobní rekord má 8 335.

Letos se sice mírně trápí s pobolívající achilovkou, ale když světová elita závodila v Eugene, on se v Pacově zúčastnil prvního dne víceboje, kde se utvrdil, že před mistrovstvím Evropy chytil formu.

„Cítím se dobře, vím, že to v sobě pořád mám,“ hlásil třicetiletý desetibojař před startem v Mnichově. „Jen musím vydržet zdravý, pak se nebojím.“

Do žádných číselných předpovědí se však pouštět nechtěl. Ani co se týče bodového zisku, ani konečného umístění. „Budu se snažit porazit co nejvíc soupeřů,“ prohlásil diplomaticky.

Adam Sebastian Helcelet závodí ve skoku do výšky v rámci desetiboje na mistrovství Evropě v Mnichově.

Mezi jeho konkurenty na Olympijském stadionu měli patřit i dva krajané. Jenže Ondřej Kopecký se těsně před odjezdem do Německa odhlásil kvůli zranění, které si přivodil už v Eugene, kde rovněž nestartoval. A Jiří Sýkora zase v pondělní kouli nezaznamenal jediný platný pokus, načež kvůli nataženému svalu po třech disciplínách odstoupil.

„Je škoda, že Ondra nemůže závodit, protože z nás letos předvedl nejlepší výkon, má obrovskou formu a je motivovaný Romanem Šebrlem,“ připomíná Helcelet trenéra čtyřiadvacetiletého Kopeckého.

Mimochodem, Šebrle před dvaceti roky získal právě v Mnichově své první velké zlato pod širým nebem, když ovládl mistrovství Evropy.

Zdejší Olympijský stadion s ikonickou střechou by tedy mohl českému desetiboji svědčit.