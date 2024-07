Cože, on běží bos? Není podvodník? Triumf i tragédie císařského gardisty

Diváci u trati rychle pátrají ve startovních listinách. Aha, tady je. Startovní číslo 11 A-be-be Bi-ki-la. Etiopan. Kdo ho zná? Nikdo. Není to nakonec nějaký podvodník? Nesvezl se kus trati autem?

I takové debaty probíhají onoho zářijového večera mezi diváky v římských ulicích. Obzvlášť poté, ce se Abebe Bikila v čele závodu osamostatní a míří k Olympijskému stadionu.

V dokumentech má sice zapsán vynikající osobní rekord 2:21,23 z jakéhosi maratonu v Etiopii, ale tomu času nikdo kromě několika zasvěcených před startem nevěřil. Kdo ví, jak mu to tam změřili, panovala před závodem všeobecná skepse.

Malý, štíhlý, bosý, v jasně červených šortkách a zeleném tílku utíká dál.

A teď vítězí! Je šampionem olympijských her!

Maročan Rhadi Ben Abdesselam si jej všiml už před startem, když byl Bikila natažený na pohovce. Později bude vyprávět: „Ochromila mě jeho chodidla. Měl je tlustá a černá jako uhel, jejich tvrdá kůže připomínala pneumatiky. Byl jsem si jistý, že nic necítí, ale naopak, ta tvrdá kůže byla velmi citlivá. Sotva jsem se jeho chodidel dotkl, zvedl se na pohovce a udiveně na mě pohlédl.“

Bikila sice přijel do Říma s jedním párem běžeckých bot, ale ty zničil při tréninku. Dostal nové, jenže z těch se mu udělaly na nohách takové puchýře, že prohlásil: „Poběžím radši naboso.“ Koneckonců na etiopských pláních naběhal bos stovky kilometrů, že?

Maraton tehdy začal v žáru pozdního odpoledne v Campidoglio nad římským Forem. Vytrvalci poté kopírovali Mussoliniho triumfální cestu kolem Kolosea, Palatinu a Circus Maximus.

Uplynulo tou dobou už 17 let od konce fašistické éry Itálie, od které se země snažila co nejvíce odvrátit, ovšem památky na Mussoliniho vládu zde byly stále.

Via dell’Impero, hlavní dopravní tepna Fora Italika vedoucí od impozantního Mussoliniho obelisku k Olympijskému stadionu, byla vydlážděna mozaikami slavných fašistických sportovců a vyzdobena 264 dosud neodstraněnými odkazy na Benita Mussoliniho. Do obřích bloků travertinu zde byly vyraženy připomínky klíčových událostí z let pod vládou Il Duceho. Včetně dobytí habešského hlavního města Addis Abeba v roce 1936.

Právě mezi těmito artefakty Bikila běžel.

Bosý etiopský atlet Abebe Bikila ovládl olympijský maraton v Římě.

Podvečerní start, který porušil dosavadní tradici denních olympijských maratonů, v propojení s osvětlenými starověkými památkami a stovkami vojáků, kteří stáli s pochodněmi podél trati, dodávaly atmosféře na dramatičnosti.

Jak napsal Alberto Cavallari v listu Corriere della Sera: „Nebyl to maraton, byla to Aida a sbor tvořili Římané u silnice.“

Uplynulo necelých 25 let ode dne, kdy Mussoliniho vojska na konci kruté koloniální války dobyla hlavní město Bikilovy vlasti. A nyní on v metropoli někdejších uchvatitelů porazil všechny favority. Britský Guardian tento počin okomentoval: „Neexistovala žádná lepší, výstižnější a mocnější demonstrace italské snahy odpoutat se od minulosti než toto slavné, individuální vítězství muže z bývalé italské koloniální državy, jemuž aplaudovaly davy Římanů.“

Stává se prvním černým Afričanem, jenž dosáhl na olympijské zlato. Jak symbolické pro rok 1960, označovaný za Rok Afriky, během nějž tolik někdejších kolonií získává nezávislost.

Ale i ve chvíli, kdy proťal cíl, se mnozí reportéři ptají: „Kde se tu vzal? Co o něm víme? Vždyť my nic nevíme.“

Běhal jako voják na cvičení

Narodil se 7. srpna 1932 v Jato, malé vesnici tři hodiny jízdy severně od Addis Abeby. I dnes je do Jata obtížné se dostat. Leží v odlehlé krajině zvlněných kopců. Kromě teffu, odrůdy etiopské pšenice, je to země dobytka a vlny. Jedinou formou domu v této oblasti je klasický tukul nebo kulatá hliněná chata se slaměnou střechou. Bikila žil a vyrůstal v jednom z nich.

„Jako bosý mladý pastýř, který se staral o stáda své rodiny, byl zvyklý chodit a běhat každý den několik mil, když hledal pastvu na lávou posetých skalách obklopujících jeho dům,“ napsal o něm publicista Colin Gibson z časopisu World Sports.

Od svých 13 let chodil do církevní školy, získal základní vzdělání, naučil se číst a psát.

Roku 1951, coby devatenáctiletý, se přestěhoval za matkou do Addis Abeby. Rok byl nezaměstnaný, než se připojil k imperiální gardě´.

Když mu bylo čtyřiadvacet, angažoval císař Haile Selassie švédského kouče Onni Niskanena, aby se postaral o navýšení tělesné zdatnost členů gardy.

Švéd si záhy všiml vytrvaleckého nadání mladého gardisty a začal se mu soustavněji věnovat.

Bikila musel tvrdě pracovat na běžecké technice: „Když jsem ho začal trénovat, běhal jako voják na cvičení. Běžec na dlouhé tratě se však musí soustředit na běh s minimální ztrátou energie,“ líčil Niskanen.

V roce 1960 stále platil olympijský rekord v maratonu Emila Zátopka z Helsinek 1952 - 2 hodiny, 23 minut, 3 sekundy.

Bikila však na etiopské olympijské kvalifikaci zaběhl čas 2:21:23. Ukrojil 18 minut ze svého dosavadního osobního rekordu dosaženého v závodě etiopských ozbrojených sil před několika týdny.

I Niskanen byl ohromen.

Společně s krajanem Abebe Wakjirou nominovali Bikilu na hry do Říma. Každý z nich dostal dva obleky, 150 dolarů kapesného a vzali je také na setkání s císařem. Ten se zeptal: „Jak mohou tak hubení lidé vyhrát?“

V Římě je Niskanen a Yidnekatchew Tessema, šéf etiopského týmu, drželi na uzdě. Bylo jim umožněno sledovat některé soutěže, ale památky si prohlédli jen ze speciálního olympijského autobusu. Posílali je brzy spát a absolutně nepřipadalo v úvahu, že by ochutnali římský noční život. Za kapesné si v obchodě nakoupili trička a (obyčejné) boty.

A pak běželi.

Bikila jakoby se ani neunavil.

V cíli olympijského maratonu mírně zvedne ruce. Organizátoři a funkcionáři se k němu okamžitě sbíhají, ale on se dotkne rukama prstů u nohou a na místě si ještě trochu zaběhá.

Niskanen prorazí zástup lidí, aby objal svého žáka. Organizátoři jsou šokováni, jak naprosto klidně etiopský vytrvalec po 42kilometrovém zápřahu působí. Přinesou mu přikrývku, ale odhodí ji.

Časem 2:15:16,2 překonal Zátopkův olympijský rekord o osm minut. Niskanenovi tvrdí: „Mohl bych běžet ještě 10 nebo 15 kilometrů stejnou rychlostí.“

Rázem je vzorem pro miliony mladých Afričanů. Doma jej vítají coby národního hrdinu.

Dva měsíce po Bikilově návratu generál Mengistu Neway, velitel císařské gardy, plánuje převrat a svržení císaře. Mezi další spiklence patří šéf císařské policie a šéf palácové bezpečnosti. Puč nachystají na noc z 13. na 14. prosince 1960, den poté, co císař dorazil do Brazílie na státní návštěvu.

Boje zuří přímo v centru Addis Abeby, uvnitř císařského paláce explodují granáty. Mnoho z císařových nejbližších je zmasakrováno. Ale pokus o puč neuspěje, garda si nezajistila podporu armády.

Bikila se povstání neúčastní, coby člen gardy je přesto po potlačení převratu krátce držen ve vazbě. „Za život vděčí své zlaté medaili,“ píší média.

Druhé zlato a osudná havárie

V následujících letech nezávodí příliš často. Při jednom z nemnoha startů zavítá v roce 1961 do Československa a vyhrává Košický maraton.

Zopakovat olympijské prvenství v této disciplíně se doposud nikomu nepodařilo. Těsně před hrami v Tokiu 1964 se zdá, že to ani on nedokáže. Šestnáctého září se musí podrobit operaci slepého střeva.

Přitom 24. října má startovat.

Jedenáct dní po operaci začíná znovu trénovat. A 24. října skutečně stojí v Tokiu na startu! Tentokrát už v tretrách.

V cíli je opět zlatý a navíc ještě o tři minuty rychlejší než v Římě.

Bikila ovládl i olympijský maraton v roce 1964 a stal se tak prvním závodníkem, který maraton vyhrál dvakrát.

„Nikdy dříve jsem nepoznal běžce, schopného zdolávat sebedelší tratě bez viditelné stopy vyčerpání,“ líčil kouč Niskanen. „Na trase římského maratonu ztratil jen 50 gramů živé váhy. A v Tokiu 45 gramů.“

Chce vyhrát také do třetice, v olympijském Mexiku 1968, přestože nedlouho předtím odhalili lékaři vlasovou zlomeninu na Bikilově noze. Vynechává tréninky až do dne závodu, pokouší se o nemožné, než po 16 kilometrech vzdává.

Prvenství slaví jiný Etiopan Mamo Wolde. Nicméně Bikila po návratu domů při přijetí v Addis Abebě dostává darem již třetí zlaté hodinky a je povýšen na kapitána.

Ti, kteří mu jsou blízcí, vyprávějí, že už po jeho druhém vítězství v Tokiu se z něj stal jiný muž. Arogantnější, až příliš podléhající svodům alkoholu.

A přichází neblahý 20. březen 1969.

Je noc, silnice ve městě Sheno, 76 kilometrů od Addis Abeby, nepřehledná. Proti sobě vyjedou ze zatáčky nákladní auto a volkswagen. Řidič osobního auta je na chvíli oslněn, dochází k nárazu.

Řidičem je Abebe Bikila.

Předtím byl údajně spatřen, jak popíjí v baru. Vozovka byla mokrá a on neměl s řízením kdovíjaké zkušenosti.

Nákladní auto, ač částečně zdemolované, ujíždí. O Bikilovi ležícím na dně příkopu u silnice, nacházejícím se na hranici mezi životem a smrtí, neschopným pohybu, dlouho nikdo neví.

Pak ho náhodou objeví pastevci ovcí. Císař jej osobním letadlem posílá do nemocnice v anglickém Stoke. Bude žít? Dlouho se neví.

Ano, bude žít, ale kvůli zranění páteře na invalidním vozíku. Je ochrnutý na celém těle. Není schopen pohnout ani svaly na obličeji, nemůže ani otočit hlavu.

Pouští se do svého posledního maratonu. Učí se nejzákladnějším pohybům. Jde to pomalu. Tolik sil musí vynaložit na ovládnutí jediného svalu. Ale ono se to daří. Pohyb se pozvolna vrací do Bikilova těla, po roce snahy se dokonce dokáže vzepřít na rukou, po dalším měsíci zvedne ruce o pár centimetrů nad pokrývku. A ještě později dokáže ovládat celou horní polovinu těla.

Ta dolní zůstává do konce života ochrnutá. Vaše nohy už opravdu nikdy nepoběží, oznámí mu lékaři.

Přesto opět sportuje. Zúčastňuje se závodů tělesně postižených ve stolním tenisu či lukostřelbě. V roce 1970 vyhrává závod handicapovaných na psích spřeženích v Norsku.

„Největší vítězství Abebe Bikily,“ září z titulků. On však říká: „Potřebuji pohyb, abych nedostal infarkt. Získal jsem teď na soutěžích nějaké ceny, ale nemám z nich radost. Vážím si jen těch medailí, které jsem vybojoval v konkurenci nejlepších běžců světa.“

Už chrnutý Bikila se zúčastnil zahajovacího ceremoniálu olympijksých her v Mnichově 1972

Na hry v Mnichově 1972 přijíždí jako čestný host. V následujícím roce se jeho zdravotní stav prudce zhorší. Pětadvacátého října 1973, tři hodiny před plánovaným dalším převozem do nemocnice ve Stoke, umírá.

V jednačtyřiceti letech.

V jednom z nekrologů se píše: „Zlomená křídla etiopského orla už nevzlétnou. Pochodeň, kterou zapálil v onen zářijový večer roku 1960, však nepohasne. Abebe Bikila se stal symbolem vzkříšení afrického sportu.“

Je mu vypraven státní pohřeb s vojenskými poctami, kterému přihlíží 65 tisíc Etiopanů včetně císaře, jenž vyhlašuje den státního smutku.