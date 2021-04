V téhle podivné době je to s kolektivním sportem všelijaké, tak jsme začali s pár lidmi z volejbalu chodit na túry. Cestou z jednoho takového výletu padl nápad prodloužit ho o gastronomický večer. Řidič navrhl zajet pro suroviny do Sapy. Pro mimopražské – Sapa je vietnamská tržnice v Praze -Libuši. Lidově se jí říká Pražská Hanoj nebo Malý Saigon. Je to takové město ve městě s vlastními pravidly.

Je dokázáno, že za devadesát procent našich strachů může jen náš mozek. Vůbec se totiž nestanou.