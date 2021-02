Ideál prvorepublikových žen Rolf Wanka ujížděl policistům na bruslích

Kdepak, nebyl to obyčejný výtržník, který ve vídeňských ulicích prováděl nejrůznější vylomeniny, lotroviny a klukoviny. Šlo o nepolapitelného fantoma, který policistům vždy dokázal snadno uniknout. Jako by se při útěku ani nedotýkal nohama země. Jako by létal. Muži zákona dumali, co je přízrak vlastně zač. Kdyby tušili, nejspíš by se divili.