Schizofrenní žena, nechtěná emigrace. Zachránila ho Nemocnice na kraji města

Chodil kolem Dunaje a dost možná přemýšlel, že se vrhne do jeho chladných vln. Třeba by se z nich už nevynořil. Hercova duše byla na jaře 1977 rozervaná na tisíc kousků. Bojoval s depresemi, cloumal s ním vztek, propadal se do zoufalství. Něco se muselo stát. A ono se skutečně něco stalo.