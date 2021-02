Umíte si odpovědět, co je feminismus? ptá se zpěvačka Katarzia

Letos jste vydala album Celibát se singlem Samota mi nevadí. Vážně ne? To je volně interpretovatelné. Pro každého to může znamenat něco jiného. Já jsem samotář, proto samotu miluji, ale nechci, aby z mého života všichni zmizeli. Mám ráda své kamarády a oni vědí, že když se tři měsíce neozvu, neznamená to, že mají být uraženi. Předtím jsem byla závislá na tom, mít vztah. Nyní se cítím svobodnější.

To, že ženy volí, studují, vydělávají, řídí auta, rozhodují, říkají svůj názor nebo pracují na nejvyšších pozicích, je v historickém kontextu „nová“ věc. Katarzia textařka a zpívající hudební producentka