Spletitý život filmového krále Jana Wericha: pletky se Sověty i role „načerno“

12:00

Jaká by to byla vánoční pohádka bez pořádného krále? Připomeneme si čtyři skvělé herce, jejichž králové patří k nejslavnějším. První z nich je Jan Werich, legendární postava českého divadla a filmu. Do seriálu Magazínu DNES+TV se dostal díky pohádce Byl jednou jeden král.