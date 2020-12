Potetovaná drsňačka nebo spisovatelka detektivek aneb když jsou dámy na stopě

Jessica Fletcherová

V městečku Cabot Cove se děje mnoho vražd a místní policie se opakovaně jeví jako neschopná, když se vydává po falešných stopách a zatýká nesprávné osoby. Naštěstí tu žije spisovatelka detektivek a famózní amatérská vyšetřovatelka Jessica Fletcherová... Případy se obešly bez brutálních a krvavých scén, nechyběl humor a dobrý konec, což se odrazilo i v oblibě seriálu, který se vysílal dvanáct let a stále se na obrazovky vrací. Představitelka hlavní role Angela Lansbury si vysloužila dvanáct nominací na cenu Emmy, žádnou však neproměnila. Seriál To je vražda, napsala odkazuje k názvu filmu To je vražda, řekla podle románu Agathy Christie.