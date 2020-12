Kdo jsou andělé mezi námi. Zasvětili život charitě a pomoci potřebným

Andělem může být třeba paní, co se stará o nemocné sousedy, nebo učitel, který chodí po práci zdarma doučovat matiku do „sociálně vyloučených“ rodin. Anebo například někdo, kdo ve volném čase sází stromy a čistí studánky… My vám budeme vyprávět o těch, co se stali vzorem dalším andělským bytostem na zemi.