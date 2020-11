Čeká nás válka generací, mladí jsou v depresi a naštvaní, říká klimatolog

Jak koronavirus změní západní civilizaci?

Víte, ono existuje něco, čemu se říká kompozitní krize. To je krize složená z více pramínků. Kdybychom byli historici a dívali se na tohle období s odstupem sta let, asi bychom neviděli velké rozdíly mezi ekonomickou krizí 2008 a současnou situací, tedy koronavirovou krizí. A také se zřejmě přicházející klimatickou krizí. Vnímali bychom to jako jedno určité období, kdy je celý svět v pohybu a proměňuje se procesy, jež spolu zdánlivě nesouvisejí. I když samozřejmě souvisejí – rozmach Číny, globalizace jako taková, prostupování národů. Mimochodem mor do antického Říma přichází v okamžiku, kdy má Řím více než 100 tisíc kilometrů silnic, žoldnéře z Habeše a ze Sýrie a dováží zvířata ze subtropické Afriky...