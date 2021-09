Muž chce, abych zas nafotila nahé snímky, říká bývalá playmate Belohorcová

Manželé přiznávají, že jsou rádi obklopeni luxusem, sluncem a mořem. Vyzkoušeli život ve španělské Marbelle i na Kanárských ostrovech. Po dvou letech byli nyní opět na čas v Česku a na Slovensku, kde trávili v posledních letech pravidelně vždy jen letní měsíce.



„Program máme opravdu nabitý. Když tu nežijeme a pak se na chvíli vrátíme a dáme na Instagram fotku z Karlova mostu, okamžitě nám začnou zvonit telefony a všichni kamarádi a známí nás chtějí vidět a strávit s námi alespoň krátký čas,“ vysvětluje Vlasta Hájek v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Luxusní život v Miami se rodině letos po dlouhých jedenácti letech těžce opouštěl. „Náš malý syn Nevio je Američan, narodil se tam. Dcerka Salma tam žila od svých šesti týdnů. Životu na South Beach se těžko něco vyrovná. Prožili jsme tam krásné roky,“ říká Zuzana Belohorcová.

„Nevím, jak manžel, ale já osobně bych se tam ještě někdy ráda vrátila. Momentálně je však situace taková, jaká je, a kvůli dětem to určitě nechceme udělat. Chceme pro naše děti bezpečné prostředí,“ dodává.

Kočovný život zavedl rodinu do španělské Marbelly. Ani tam však nebyli manželé spokojeni. „Zjistili jsme, že to vůbec není náš šálek kávy. Město nás nenadchlo. Ani počasí, ani struktura lidí, co tam žijí. Všichni si na něco hrajou. Když nemáš kabelku Chanel, jako bys nebyl. Určitě jsou tam bohatí lidé, mají prachy a chtějí to ukazovat. Ale je tam i hromada těch, co prachy nemají a jen si na to hrají,“ vzpomíná podnikatel.



Po pěti měsících v Marbelle se rodina přesunula na Tenerife, kde si manželé založili realitní kancelář a budují svůj nový domov. Kanárské ostrovy prý byly správnou volbou. „Je tam pohoda a klídek, ale zda tam zůstaneme napořád, to nikdo neví. Tvrdě makám, protože jsme si zvykli na život u moře. Nechci sedět v minus dvaceti v zimě doma a koukat, jak za oknem sněží. To mě nedělá šťastným,“ říká Vlastimil Hájek.

31. července 2015

Někteří lidé se prý diví, že jsou manželé po čtrnácti letech stále ještě spolu. Oba jsou však ve vztahu spokojeni a manžel Belohorcové se netají ani tím, že by z pětačtyřicetileté Zuzany chtěl mít ještě jednou playmate.



„Muž chce, abych zas nafotila nahé snímky, nejsem o tom zatím úplně tak přesvědčená, ale uvidíme,“ směje se moderátorka. „Určitě! Rozhodně chci, aby ještě něco nafotila. Dáme si spolu tři měsíce fitko a dietu a pak to hned na nějaké skále někde vysekneme,“ plánuje podnikatel.