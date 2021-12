Vztahové záležitosti jsou tenký led, napsala Rolins k novým fotkám s Nedvědem

„Už nějakou dobu přemýšlím, co k těm fotkám napsat. To je moc, to je málo, to zní dětinsky… Při každé větě mě napadne nějaká emoce, která definuje nedostatečnou spokojenost,“ napsala Dara Rolins k fotkám, na kterých je se svým partnerem Pavlem Nedvědem.

„Jasně, nejlepší je se na to vykašlat a napsat to, co člověk cítí. Když však víte, že si to nepřečtou jen členové vaší rodiny, nastupuje určitá sebereflexe a zodpovědnost, kterou do daných slov vkládáte. Vztahové záležitosti jsou zkrátka tenký led. Protože lidé prožívají ty své jinak, než jaká měřítka pak mají na projevy ostatních,“ pokračuje zpěvačka.

„Já sama jsem na toto velmi citlivá a často mě napadne, zda bych si některé pocity nenechala jen pro sebe. Na druhou stranu vím podle sebe, jak moc mě dokáže potěšit, když se někdo z mých oblíbenců svěří, podělí, vkusně pochválí a podobně. Přeji vám, aby ani ve vašem životě nechyběl ten pocit proudícího citu jak směrem ven, tak směrem k vám. Ať je i vaše srdce plné lásky,“ dodala Rolins s tím, že by sama nevěřila, že ji koncem roku doběhne až takto romantická nálada.

Zpěvačka a fotbalista jsou spolu už půl roku. „Od léta se mi propojily pracovní i příjemnější povinnosti v Itálii,“ přiznala nedávno Dara Rolins, která do Padovy poslední měsíce jezdila tvořit svou novou džínovou kolekci Vermi.

„Nezlobte se, ale víc se svěřovat nechci. Jsme šťastní, že se nám povedlo nechat si to tak dlouho pro sebe, a vlastně poprvé v životě prožít ty nejhezčí počátky vztahu jen ve dvou, bez publika a asistence médií,“ řekla.

Dara Rolins svou první desku vydala už v devíti letech, ve dvanácti pak ovládla hitparády duetem Zvonky štěstí, který nazpívala s Karlem Gottem. Jako porotkyně se objevila v soutěžích Česko Slovenská SuperStar a Hlas ČeskoSlovenska. S expřítelem Matějem Homolou má dceru Lauru.

V roce 2011 se dala dohromady se slovenským raperem Patrikem Vrbovským, který vystupuje pod jménem Rytmus. Rozchod oznámili v lednu 2018.

Bývalý fotbalový záložník a reprezentant Pavel Nedvěd byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Evropy v roce 2003. Je dvojnásobný medailista z mistrovství Evropy (1996, 2004), vítěz Poháru vítězů pohárů a Superpoháru UEFA, čtyřikrát Fotbalista roku ČR a Sportovec roku ČR 2003, mistr Československa a dvojnásobný mistr ČR a Itálie. Pelé ho roku 2004 zařadil mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů. Od října 2015 je viceprezidentem Juventusu Turín.

Fotbalista má s manželkou Ivanou dvě děti, syna Pavla a dceru Ivanu. Rozvedli se před pár týdny. Fotbalista před zpěvačkou tvořil pár s parkurovou jezdkyní Lucií Anovčínovou.