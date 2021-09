Zhubla téměř 50 kilo, teď se zpěvačka Adele pochlubila novou láskou

Adele sdílela na Instagramu černobílou fotografii se svou novou láskou Richem Paulem, ke které přidala stručně a jednoduše jen červené srdíčko. Se sportovním manažerem randí britská zpěvačka už od jara, až nyní však svůj vztah potvrdili oficiálně na sociálních sítích.

Společný portrét byl pořízen na svatbě basketbalisty Anthonyho Davise, kterému dělá Rich Paul manažera. Kromě Davise má ve svém portfoliu klientů i další slavné sportovce, například LeBrona Jamese, Bena Simmonse či Johna Walla.

Adele na svatbu oblékla černé pouzdrové šaty bez ramínek s balónovými rukávy v bílé barvě. Poté, co zpěvačka v posledních letech zhubla téměř 50 kilogramů, vystřídalo se po jejím boku několik známých mužů.



Spekulovalo se o jejím vztahu s britským raperem Skeptou, kanadským raperem Drakem či americkým zpěvákem Chrisem Brownem. Podle zpěvačky šlo vždy pouze o čistě přátelské vztahy. Například Skepta však na svém albu Insomnia naráží v jedné z písní na rozchod s jednou z nejvýznamnějších zpěvaček současnosti.

Adele tráví většinu času v Los Angeles a věnuje se naplno svému dnes již osmiletému synovi Angelovi, kterého má s exmanželem, americkým filantropem Simonem Koneckim. Rozvedli se v roce 2019 po sedmiletém vztahu a třech letech manželství.

Autorka hitu Skyfall ze stejnojmenné bondovky v jednom z rozhovorů přiznala, že se s manželem vnitřně vzdálili, když se z ní stala světová superstar, zatímco on chtěl žít co nejvíce v ústraní.



Zpěvačka by měla ještě letos po dvou letech vydat novou desku. Zatím neprozradila, jak se album bude jmenovat. Pravděpodobně to bude opět číslovka, která bude odrážet věk, v němž album nahrála. Novinka by měla vyjít 5. listopadu, tedy ve stejném termínu jako nové, velmi očekávané album Voyage švédské skupiny ABBA.