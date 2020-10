Zlata Adamovská a Petr Štěpánek: První svatba na obrazovce, druhá byla tajná

Láska přišla s „podzimem života“. Zlata Adamovská a Petr Štěpánek se vzali v roce 2013, o ruku ji požádal na safari v Africe. Dva uznávané a obsazované herce spojil oblíbený nekonečný seriál z lékařského prostředí. Nejprve si řekli ano na obrazovce, o pár let později i ve skutečnosti.

Pokud byste je potkali v páté třídě na základní škole, asi by nikoho nenapadlo, že by se ti dva mohli v životě profesně potkat. Petrův tatínek, herec Zdeněk Štěpánek, patřil mezi elitu stříbrného plátna i prken, co znamenají svět. Byl členem Národního divadla, když bylo malému Petrovi sedm, ztvárnil životní roli ve Vávrově filmu Jan Žižka, zatímco tatínek Zlaty Adamovské pracoval jako cukrář.

Petrova dráha byla víceméně předurčena, zejména když ho coby hyperaktivní dítě dokázalo s jistotou zklidnit hlavně divadlo. Jakmile tam zasedl, vydržel, ani nedutal.

Zlata se doma sice učila péct dorty, tajně však snila o dráze herečky, v čemž ji rodina nakonec podpořila. Dostala se na konzervatoř a brzy k filmu, kde patřila k nejpůvabnějším mladým krasavicím v celé republice. Petr vystudoval gymnázium a DAMU, odkud odešel do Národního divadla.

Herci se poprvé potkali před kamerou v roce 1981, bylo to v pohádce O stříbrném a zlatém vajíčku. Sice hráli zamilovaný pár, ale ve skutečnosti mezi nimi jiskra nepřeskočila. Tenkrát byla dvaadvacetiletá herečka vdaná za hudebníka Petra Vadima, jenže se brzy rozvedli.

I Petr Štěpánek, tehdy třiatřicetiletý, byl ženatý. Měl za sebou legendární pohádku Zlatovláska z roku 1973, kterou točila režisérka Vlasta Janečková. Právě do ní se během natáčení coby velmi mladý zamiloval a opustil vztah s herečkou Reginu Rázlovou. S režisérkou, byť byla o čtrnáct let starší, se vzali a zůstali spolu až do konce jejího života. Vlasta Janečková zemřela v roce 2012.

Mladá Zlata Adamovská se brzy po prvním rozvodu vrhla do druhého manželství, tentokrát s publicistou Radkem Johnem. Vydrželi spolu přes dvacet let, když se však provalilo, že má John bokem další rodinu, manželství se v roce 2010 rozpadlo.

Zlata a Petr se setkali před kamerou ještě v roce 1985 v televizní inscenaci Růžový Hubert, potřetí až dlouho po revoluci během natáčení Ordinace v růžové zahradě.

„Tehdy jsme vůbec nebyli přátelé, nijak jsme se nestýkali a každý z nás se pohyboval v jiném okruhu známých, Petr byl v angažmá v Národním divadle, já na Vinohradech,“ popsala počátky vztahu pro magazín Rodina DNES Zlata Adamovská.



„Oba jsme tehdy prožívali těžké chvíle v soukromí a možná právě to nás spojilo. Probírali jsme všechno možné. Já jsem žasl nad tím, jak Zlata zvládá odborné mužské práce. Později jsem se na vlastní oči přesvědčil, že mi nelhala. Je fakt hodně šikovná,“ doplnil Štěpánek.

Vzali se v roce 2013, Petr Štěpánek požádal herečku o ruku o silvestrovské noci na safari v Keni. „Já jsem se už vdávat nechtěla, ale Petr byl neoblomný. Žádost o ruku byla tak romantická, že jsem nemohla odmítnout. Když ho navíc milujete, tak není co řešit,“ vzpomíná herečka.

„Jsem tradiční typ, takže jsem měl jasno hned. Svatba je pro mne vyjádřením toho, že to se svým partnerem myslím vážně. Nejen na zkoušku. V dobrém i zlém,“ vysvětlil Štěpánek.

Oba patří mezi nejznámější a nejobsazovanější herce, účinkovali v desítkách pohádek, televizních inscenací, divadelních her i slavných filmů. Jedna z prvních rolí Petra Štěpánka byla v legendárním Údolí včel, Zlatu Adamovskou si diváci zase dobře pamatují ze seriálu Hříchy pro pátera Knoxe.

"Interaktivní" seriál Hříchy pro pátera Knoxe (1992) inspirovaný detektivkami Josefa Škvoreckého slavil ve své době velký úspěch i díky zpívající průvodkyni v podání Zlaty Adamovské.

Zde také zkolabovala a říká se, že během jednoho dílu měla pod šaty umístěný přístroj pro měření zátěže organismu. Lékařům později ze záznamu vyšel stres a námaha podobná osmihodinové práci horníka.



Vraťme se však ještě k jejich úplně prvnímu natáčení, do pohádky O stříbrném a zlatém vajíčku. „Natrhal jsem ti na pasece kytičku, abys na mne pořád myslela,“ klečel v jedné z úvodních společných scén před kamerou Štěpánek a galantně vyznával Adamovské lásku. Prý se tak chová doteď i přes údajné neshody, po nichž pasou bulvární plátky.

„Dodnes stojím v údivu, když mi Petr pomáhá doma do kabátu, dá mi přednost do dveří, nebo mi koupí květiny, i když nic neslavím. Užívám si to,“ pochvaluje si Zlata Adamovská.