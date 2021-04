Youtuber přiznal, že posílal sexuální zprávy nezletilým chlapcům

„Tyto konverzace se nikdy neměly odehrát. Plně chápu, že to, co jsem udělal, není správné,“ řekl James Charles ve videu, které natočil poté, co byl podle BBC obviněn dvěma teenagery z groomingu, tedy cíleného navazování sexuálního vztahu mezi predátorem a obětí.



V příspěvku se muž, kterého sleduje jen na YouTube přes 25 milionů fanoušků, oběma chlapcům omluvil s tím, že netušil, že jim ještě nebylo osmnáct let. To si však, jak sám říká, mohl velmi rychle zjistit na jejich profilech na sociálních sítích.

James Charles byl označen jako sexuální predátor už v roce 2019, kdy si psal s mladším chlapcem. Ten mu však prý sám lhal o svém věku a tvrdil, že je starší než ve skutečnosti. Youtuber se brání s tím, že chlapci ho často jako první sami oslovují a začnou s ním otevřeně flirtovat.

Debatu o tom, co může potkat děti a nezletilé na sociálních sítích, rozproudil loni dokument V síti, mapující zneužívání dětí na internetu. Ústecký okresní soud poslal počátkem dubna na dva roky do vězení Martina K., jednoho ze sexuálních predátorů. Podle obžaloby muž po dívkách, které o sobě tvrdily, že jim je teprve dvanáct let, požadoval obnažené fotografie nebo na nich vyzvídal intimnosti.

Zmiňovaný grooming spočívá v tom, že útočník se snaží pomocí psychické manipulace, lichotek nebo vyhrožování vylákat z dítěte osobní informace, intimní fotografie nebo osobní schůzku. Může následně vyústit ve vydírání, násilí nebo sexuální zneužívání. Predátoři a manipulátoři na síti spoléhají na to, že jejich oběť se bude bát nebo stydět cokoliv oznámit.

VIDEO: James Charles se omluvil nezletilým chlapcům: