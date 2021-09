Gaye v Sexu ve městě jsem jen hrál. Se Sarah jsme randili, řekl Garson

Willieho Garsona považovalo mnoho lidí kvůli jeho roli homosexuála ze Sexu ve městě za gaye. Herec v jednom z rozhovorů přiznal, že před natáčením slavného seriálu byl dokonce na rande naslepo s představitelkou hlavní hrdinky Carrie Bradshawové, Sarah Jessicou Parkerovou.

„Znám Sarah už patnáct let,“ řekl v rozhovoru pro magazín Out v roce 2000. „Naši přátelé se nás kdysi snažili dát dohromady. Velice dlouho jsme spolu flirtovali a malou chvíli i randili. Nakonec to nedopadlo a stali se z nás blízcí přátelé. Měli jsme podobný vztah, jaký můžete vidět v seriálu. Je vtipné, a ona to také v rozhovorech často zmiňovala, že všichni její mužští přátelé jsou homosexuálové, tedy kromě Willieho Garsona,“ vysvětloval herec.

Garsonovi se nikdy nepodařilo najít tu správnou ženu do života. Téměř dvacet let chodil s přestávkami s partnerkou, která se před svatbou rozhodla, že nechce mít do budoucna děti.

„Málem jsem se ženil, ale nedopadlo to. Partnerka nechtěla na rozdíl ode mě děti, a tak jsme se nakonec po mnoha letech rozešli,“ popsal herec s tím, že chtěl i přesto za každou cenu vlastní rodinu, a tak v roce 2009 adoptoval tehdy sedmiletého syna Nathena.

„Vždycky jsem si moc přál rodinu a děti. Tak jsem nakonec adoptoval. Raději jsem však zvolil už trochu starší dítě. Nevím totiž, co bych si sám počal s novorozencem. Bál bych se, že ho upustím a koupal bych ho asi raději ve dřezu. Nathen už se uměl koupat sám, věděl, jak správně jíst a používat toaletu. Všechny tyto zásadní věci jsme tedy díkybohu mohli ve výchově přeskočit,“ vtipkoval herec v rozhovoru pro magazín People.

Za svou kariéru účinkoval Garson ve více než třech stovkách seriálových epizod a v sedmdesátce filmů. Na obrazovce se vedle Sexu ve městě, jehož hrdinu si zopakoval i v obou stejnojmenných filmech, objevoval třeba v cyklech Ve službách FBI nebo Havaj 5-0.



Hrál rovněž v titulech Městečko Twin Peaks, Dva a půl chlapa, Hvězdná brána, Řekni, kdo tě zabil, Advokáti nebo Ally McBealová, režisér Steven Spielberg jej obsadil do minisérie Unesení.

Na velkém plátně se Garson ukázal ve filmech Něco na té Mary je, Na Hromnice o den více, Mars útočí!, Skála nebo V kůži Johna Malkoviche. Věnoval se rovněž divadlu a patřil ke světovým hráčům pokeru.

VIDEO: Zemřel herec Willie Garson: