Manželství je vězení, které pro mě nefunguje, tvrdí Will Smith

„Jada měla v rodině příbuzné, kteří měli takový nekonvenční vztah. Takže v tom vyrostla. Jenže to se dost liší od toho, v čem jsem vyrostl já. Vedli jsme nekonečné diskuze o tom, co je dokonalé manželství. Jaké je dokonalé vycházení s partnerem v páru,“ začal Will Smith v rozhovoru pro magazín GQ vysvětlovat evoluci svého vztahu s manželkou.

„A po velkou část období trvání našeho vztahu byla monogamie tím, pro co jsme se rozhodli, ale nemysleli jsme si, že monogamie je jediná dokonalá forma vztahu,“ přiznal herec, který si druhou manželku vzal v roce 1997 a mají spolu dvě děti.

„Důvěřovali jsme si a dali jeden druhému svobodu, věřili jsme, že každý musí jít svou cestou. Manželství pro nás nemůže být vězením. Neříkám, že naše cesta je pro každého. Nedoporučuji tuto cestu nikomu. Ale zkušenosti s tím, že jsme si poskytli svobodu a bezpodmínečně se podporovali, je pro mě nejvyšším vyjádřením lásky,“ dodal Smith s tím, že si poskytli především svobodu sexuální.

Will Smith o svém manželství píše také v životopisné knize, kterou nedávno vydal. Líčí v ní krizi, kdy se s manželkou po jejích čtyřicetinách málem rozešel. Ale je vděčný za to, že našli cestu, jak v manželství zůstat. Loni v rozhovoru pro Red Talk společně fanouškům odhalili, že Jada měla poměr s pětadvacetiletým hudebníkem Augustem Alsinou.