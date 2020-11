Jsem gay, s rolemi heterosexuálů končím, říká idol žen z Útěku z vězení

„Někdo napsal na můj Instagram, že právě můj profil patří mezi jeho oblíbené. Děkuji, vážím si toho. Dostávám mnoho takovýchto pozitivních zpráv a vzkazů,“ napsal Wentworth Miller na úvod svého příspěvku na sociálních sítích.



„Většina z vás homosexuály podporuje. Ale některé ze vzkazů už tak milé nejsou. Kdo jsou ti lidé, kteří mají potřebu mi takto psát na můj osobní profil? Co tu vůbec pohledávají? Jejich názory jsou jak z doby kamenné,“ postěžoval si herec, který se netají svou náklonností ke stejnému pohlaví, což mu někteří mají za zlé.

Své hatery rozhodně nepotěší tím, že by ze sociálních sítí zmizel. O něj samotného mu ani nejde. Vadí mu, že se někdo naváží do ostatních gayů a leseb, z nichž někteří se v teenagerském věku se svou sexuální orientací teprve srovnávají.

„Mě osobně nikdo na Instagramu šikanovat nemůže. Na to mám příliš mnoho nástrojů. Můžu takové uživatele zablokovat, smazat, nahlásit, nechat deaktivovat jejich účet a podobně,“ popisuje Miller.

„Opravdu mě velmi mrzí, pokud tyto nenávistné příspěvky vidí mnozí mladí gayové a lesby, kteří navštíví můj profil a berou si pak podobné útoky osobně. Nechci, aby byli vystavováni takovým nesmyslům,“ vysvětluje herec.



„A když už jsme u toho, souvisí s tím i mé rozhodnutí nebýt už nadále součástí Útěku z vězení. Je to tak. Nechci už zkrátka hrát heterosexuální postavy. Jejich příběhů už bylo odvyprávěno až až. Už nejsem Michael Scofield,“ píše Miller s tím, že chápe zklamání svých fanoušků.

„Omlouvám se za to, vím, že jste ten seriál milovali. A pokud jste naštvaní sami na sebe a vnitřně vás pobouřilo, že jste se zamilovali do fiktivního heterosexuála, kterého ztvárňoval gay... To je váš problém,“ dodal Wentworth Miller.

Herec se k homosexualitě veřejně přihlásil před sedmi lety, kdy oznámil, že je gay a žije v partnerství s mužem. Dodnes bojuje proti předsudkům a přiznává, že když dospíval, mnohdy slýchal, že homosexualita je nemoc a špatná věc. Jako teenager se proto několikrát pokusil spáchat sebevraždu.

Poprvé si chtěl vzít život v patnácti letech. „Počkal jsem, až rodina odjede na víkend a budu sám doma. Spolykal jsem lahvičku prášků. Nepamatuji se, co se dělo několik dalších dní. Ale v pondělí ráno jsem zase seděl ve školním autobusu a tvářil se, že je vše v naprostém pořádku,“ svěřila se v minulosti v jednom z rozhovorů hlavní hvězda seriálu Útěk z vězení.

Ke své sexuální orientaci se Wentworth Miller veřejně přihlásil hlavně kvůli mladým klukům a dívkám, kteří se trápí a mají o sobě zbytečné pochybnosti, jako kdysi on sám.