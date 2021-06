Nebudeme se s manželkou vzájemně vlastnit. Jsme polyamorní, oznámil Voxel

„Možná si o nás budete myslet, že jsme se zbláznili. Možná někoho zklameme, pohoršíme, naopak i třeba popíchneme, potěšíme. Říkal jsem si, že se s vámi chci podělit o to, co se v posledním týdnu u nás dělo. Upřímně. A kvůli sobě. Nám. Během minulých dnů se u nás udály takové věci, že nám náš vztah s Maruškou převrátily po skoro deseti letech vzhůru nohama,“ začal svůj instagramový příspěvek muzikant Voxel.

„A protože cítíme, že jdeme správnou cestou, cítím, že to mám s vámi sdílet. Rozhodli jsme se dát nám samotným i tomu druhému naprostou svobodu, volnost, lásku, pochopení. Rozhodli jsme se, že se NEBUDEME VLASTNIT a uvědomili si, že to, co společnost považuje za lásku, je častokrát jen ono vlastnění, žárlivost, závislost, lpění na druhém,“ pokračuje muzikant s tím, že poprvé v životě si s manželkou až krutě upřímně vyříkali vše, co je trápilo.

„Chceme tu být pro sebe i pro kohokoliv dalšího, chceme se milovat, ale nemít problém milovat kohokoliv jiného. A už se to všechno vlastně děje. Je to paradox, ale právě tenhle týden jsme si s Maruškou vyléčili hluboko zaryté bolesti, povídáme si do noci najednou o všem, co by nebylo dobré ve vztahu říkat,“ popisuje Voxel a dodává, že s manželkou se teď milují úplně jinak a začínají poznávat bezpodmínečnou a nehodnotící lásku.

„Je to nádherné, i když někdy bolestivé, náročné, to když zrovna vyvstanou nějaké staré strachy, obavy, křivdy. Jsme ale rozhodnutí jít v lásce, která nehodnotí, přijímá, je svobodná. Někdo na to kouká jako na volný vztah, někdo říká polyamorie, je nám to docela jedno, prostě jsme se rozhodli přijímat v lásce vše nové, co přichází. A je to zatím neskutečná jízda. Marie Lebedová, děkuji ti, učitelko. Matko. Čarodějko. Otevíračko srdcí. Miluji Tě. Miluji nás. I jen: Miluji,“ dodal muzikant.

V Čechách je velkou zastánkyní polyamorie, tedy několika milostných vztahů současně, herečka Tereza Těžká, divákům známá jako jedna z představitelek náctiletých dívek v dokumentu o sexuálních predátorech V síti. Ačkoliv je vdaná, přiznala, že momentálně má kromě manžela Honzy i dalšího partnera a partnerku. Těžká nepovažuje polyamorii oproti monogamním vztahům za lepší, jen zkrátka jinou.

„Je to jen můj styl života, který jsem si vybrala dobrovolně, stejně jako moji partneři. Často se setkávám s reakcemi, kdy lidé nechápou, proč sdílím něco takto intimního, přijde jim to nenormální nebo úchylné, přijde jim, že by o tom člověk snad ani veřejně mluvit neměl,“ podivuje se herečka a s kritikou nesouhlasí.

„Neděláme nic, co by někomu či nám samotným ubližovalo. Mluvíme tady o lásce, o pevných vztazích, o lidech, které miluji a nebudu je tajit jen proto, že polyamorní vztahy ještě u nás nejsou běžné. My se máme a máme se rádi,“ dodala Těžká, která v dokumentu V síti o zneužívání dětí na internetu ztvárnila dvanáctiletou Michaelu Soukupovou.

