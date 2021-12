VIDEA ROKU 2021: Matušova i Rosenbergova svatba i údajná tyranka Smetana

Bohuš Matuš si vzal o 30 let mladší Lucinku

Jedna dětská svatba v Krtkově světě! Tedy pardon, jedna sotva osmnáctiletá si vzala svého o dekády staršího milého. Ano, řeč je o svatbě zpěváka Bohuše Matuše a jeho Lucinky. Jako by se tam nahoře někdo zlobil. Den, který byl na svatbu jako dělaný zahalila mračna a nebýt veselka v altánu na vyvýšeném místě, tak všechno déšť spláchne někde do údolí.

Nevěsta ani ženich ovšem z cukru nebyli, fóbie ze zasažení hromem taky nebyla na místě a své ano si úspěšně řekli. Skóre do počtu svatebčanů a členů medií bylo fifty fifty. Následující dny se horlivě diskutovalo na téma této svatby a věkového rozdílu novomanželů. Na druhou stranu, proč je tím každý natolik pohoršený? Podívejte se na manželky členů kapely Rolling Stones. Vrstevnice nemají zkrátka šanci.

Emma Smetana, Jordan Haj a jejich údajné týrání dětí

Mít specifický smysl pro humor a užívat si ho do syta dnes zřejmě není nejpopulárnější. Umělci Emma Smetana a Jordan Haj svérázný smysl pro humor mají a tak nikdy nevíte, co myslí vážně a co vyřčeno s kamennou tváří pomýšlí jako vtip.

Hudebník se ocitnul na pranýři sociálních médií za to, že několikatýdenní dceru Ariel vláčel po chodníku a chlubil se tím, jaké dělá první krůčky. Hned z toho byla aféra, ze zpěvačky byla rázem nejhorší matka planety. Jedno bychom vidět nechtěli, a to zprávy, které musela Emma Smetana následující dny filtrovat na svém Instagramu.

Petr Rajchert si změnil příjmení a potřetí se oženil

Otík ze seriálu Život na zámku a kavalír z Dobrého rána s Českou televizí v jedné osobě Petr Rajchert si změnil příjmení a nyní je z něj Petr Hradil. Navíc se letos stihl i potřetí oženit. Svatba to byla nádherná, působivá, dojemná a zdá se, že hudebník, herec a moderátor je důkazem toho, že nikdy není příliš pozdě najít životní štěstí a udělat si to své bytí přesně takové, jaké chceme. Plození dětí a ambiciózní projekty jsou zahrnuty.

Rozvod s Karlem Šípem? Mlaďounká chybička se vloudila, vzpomíná Marcela Holanová

Mnohé přítomné překvapila zpěvačka Marcela Holanová na letošním soustředění s finalisty soutěže Muž roku. Jindy energická, pohotová dáma se štíhlou figurou, perfektními vlasy i make-upem, dorazila v ne příliš lichotivém stavu. Spekulace o jejím zdraví se rázem začaly rojit.

Zpěvačka ovšem pro iDNES.cz zavzpomínala na svůj rozvod s Karlem Šípem, který plnil titulní strany bulvárů několik let, ale hlavně noblesně označila důvod rozvodu s českým textařem a moderátorem. Zpěvačce do roku 2022 přejeme pevné zdraví, silnou vůli a hlavně si přejeme vidět ji takovou, na jakou jsme zvyklí dřív. Neradi se o někoho bojíme.

Pornoherec Rosenberg se na Maledivách podruhé oženil

Rodák z Trutnova, bývalý a producent Robert Rosenberg potěšil fanoušky na Instagramu fotkami ze svatebního obřadu na Maledivách. Podruhé do toho praštil s dlouholetou partnerkou, fotografkou Petrou Šebestovou.

Ženich v odpovědi na jeden z dotazů fanoušků na Instagramu uvedl, že svatba na Maledivách není v Česku právně platná a po návratu domů budou muset s manželkou zajít na úřad a absolvovat civilní sňatek. Doufejme jen, že oddávající v síni na radnici nemá v příliš živé paměti Rosenbergovy lechtivé záběry z DVD disků označených písmeny XXX.