VIDEA ROKU 2020: Mottlová dala košem Muži roku a Burešová tanečníkovi

Nebudu po rozchodu všem ukazovat, jaká jsem čičina, říká Mottlová

Na jaře spolu ještě cvičili v karanténě, pak každý pracoval jako obyčejný smrtelník a spokojeně cukrovali. Řeč je o dnes již bývalých hrdličkách Josefu Kůrkovi a Báře Mottlové. Muži roku a herečce vztah nevydržel a rozešli se.

Vycvičit si přítele? Nemám potřebu, říká Eva Burešová

V čase, kdy rozhovor vznikal, se zdálo, že je v soukromí Evy Burešové vše zalité sluncem. Jaká je bilance ke konci roku 2020? Jediný opravdový chlap Evina života je v současnosti prý syn Nathan. Fotografové ovšem herečku vyfotili ve společnosti šéfkuchaře Přemka Forejta, který zřejmě nahradil tanečníka Matyáše Adamce.



Emily Ratajkowski se pochlubila, že je těhotná

Baby boom 2020! Tímto pozitivním označením by se dal shrnout letošek pěkně a diplomaticky u mnoha celebrit. Modelka a herečka Emily Ratajkowski v době těhotenství půvaby rozhodně neztrácí a dle fanoušků není bříško to jediné, co jí v požehnaném stavu roste. Prý jsou to i přednosti a převládají-li těhotenské chutě nad pevnou vůlí dost možná i „zadnosti“.

Narodila se jako kluk. Přesto je nyní těhotná!

Osmnáctiletá Mikey Chanel z Bostonu vypadala po porodu jako chlapec. Rodiče ovšem čekal šok, když testy z plodové vody odhalily ženské pohlaví. Přesto dítě vychovávali jako kluka. Sám se pak rozhodl, že bude dívkou. Další překvapení přišlo poté, co ultrazvuk objevil ženské reprodukční orgány.

Aleš Brichta o dětech: Že mi u ucha začne vřeštět smrad? Na to nemám náladu

Dost nelichotivě se na adresu dětí vyjádřila žijící česká rocková legenda Aleš Brichta. S polskou manželkou děti neplánuje, už si je odbyl v minulosti, a pouze představa přítomnosti dětského elementu v rockové domácnosti se pro něj zdá býti přinejmenším surreální.