Partner na mě nesměl sahat a mluvit, popsala průběh těhotenství Jágrova ex

„Miminko bylo plánované. Ale nečekali jsme, že to půjde tak rychle. Vyšlo to v podstatě napoprvé. Jsme za to samozřejmě rádi,“ říká Veronika Kopřivová v rozhovoru pro pořad Showtime.



„Já jsem to čekal,“ směje se její partner Miroslav Dubovický. Když se to povede takto napoprvé, je to radostná zpráva. Ale málokomu to vyjde,“ dodává.

„Míra mi opravdu hodně pomáhal a byl mi velkou oporou. Od pátého týdne jsem nemohla vstát z postele. Byla jsem velmi unavená a bylo mi špatně, ani pracovat jsem nemohla. Jídlo jsem také nemohla ani cítit, takže si odnesl takové moje různé podrážděné nálady,“ popisuje Kopřivová.

„Nesměl moc mluvit, nesměl na mě sahat a ráno nesměl vydávat žádné zvuky a nic po mně chtít. Měl ten začátek krušný. Ale třetí měsíc se to zlomilo a teď je mi naprosto skvěle,“ pochvaluje si.

Pohlaví dítěte zatím nastávající rodiče prozradit nechtějí, jméno prý zatím nemají vybrané. „Miminko čekáme jen jedno. Přítel je z jednovaječných dvojčat a možná bychom byli raději, kdybychom také měli dvojčata. Když vidím, jaký spolu kluci mají vztah, je to moc hezké. I když je to zpočátku pro tu mámu jistě dost náročné, děti si pak alespoň společně vyhrají,“ říká Veronika Kopřivová, která má v šestém měsíci těhotenství pouhé čtyři kilogramy navíc.



„Už bych o sobě neřekla, že jsem modelka. Několik let úspěšně podnikám. Ale samozřejmě se věnuji i Instagramu, takže člověk chce vypadat hezky na fotkách a videích. V těhotenství hmotnost vůbec neřeším a doufám, že po porodu to všechno zase odejde, vrátím se do nějakého mého režimu a půjde to,“ plánuje si. Obavy z porodu nemá, rodit chce v porodnici pod lékařským dohledem a Miroslav Dubovický chce být u toho.

„Určitě bych chtěl být u porodu. Je to silný moment a okamžik, který by si měl podle mého názoru zažít každý táta,“ míní a dodává, že se chystá požádat svou partnerku v budoucnu o ruku.

„Svatba bude. Ale přijde mi škoda to nějakým způsobem obejít a udělat v této době něco narychlo. Chceme si to užít a máme to v plánu, to je jasné,“ vysvětluje.

Veronika Kopřivová chodí s modelem Miroslavem Dubovickým od rozchodu s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. Bývalá modelka provozuje v současnosti internetový obchod s oblečením. Se svým nynějším přítelem fotila v roce 2018 jednotlivé kousky pro webové stránky a zřejmě tam mezi nimi přeskočila jiskra.



S Jaromírem Jágrem se Kopřivová seznámila v roce 2015 na Floridě, kam se vyučená kadeřnice a finalistka Miss, která si kdysi přivydělávala i tancem u tyče, vydala studovat angličtinu. Oznámení o rozchodu po čtyřletém vztahu přišlo poté, co Veronika Kopřivová přestala skrývat nového přítele, se kterým strávila dovolenou.