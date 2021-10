Mají prima život, říká Kánská ze Slunce seno o vztahu dcery s miliardářem

S tím, že je pro většinu lidí navždy Blaženou z filmů Slunce seno, je prý Veronika Kánská smířená, i když se jí to nelíbí. „Ale co mám dělat? Nejhorší je, když na mě dodnes lidé pokřikují ‚Blaženo, kde máš Vencu?‘ To se neděje jen v hospodách, ale běžně i na ulici. Nehraji už desetiletí. Ale snad i až mi bude sto let, pořád se se mnou bude chtít někdo fotit kvůli Blaženě,“ směje se.

Bývalá herečka se dnes věnuje práci knihovnice. „Kdysi jsem myslela, že jednou půjdu na DAMU a budu se naplno věnovat herectví. Chodila jsem na gympl, na pražskou Hellichovku. Na DAMU jsem to ale zkusila dvakrát a nevzali mě. Tak jsem si řekla, že na to kašlu. Nejsem ambiciózní člověk,“ vysvětluje.

„Před kariérou knihovnice jsem dělala spoustu věcí. Prodávala jsem zmrzlinu, pracovala jsem v cestovce a podobně. Pak jsem odešla z Prahy za partnerem, a to mě zaválo mezi knížky,“ popisuje čtyřiapadesátiletá Kánská.

VIDEO: Veronika Kánská ve videoklipu Michala Davida Mám svůj svět (Diskopříběh 2, 1991):



Během rozhovoru prozradila také to, jak vnímá vztah své dcery Aničky a jejího staršího partnera, miliardáře a bývalého automobilového závodníka Richarda Chlada.



„Hodně lidí vztah mladé holky a mého vrstevníka odsuzuje. Já říkám, že to je její a jeho život. Anička je dospělá a chytrá. Je to inženýrka. Tak asi ví, co dělá. Asi jí to takto vyhovuje. Vždycky měla a chtěla starší partnery, protože se stejně starými kluky si nerozumí a nemá si s nimi co říct. Konečně našla partnera, se kterým je spokojená,“ říká.

„Mají si o čem povídat, cestují a pořád spolu cvičí, což jí také vyhovuje. Takže mají v podstatě prima život. Na to si člověk zvykne. Když jsem přišla poprvé k Richardovi do baráku, říkala jsem si: ‚Panebože, dům 60+1 a level milion‘. Ale při dalších návštěvách už se mi to líbilo,“ říká Kánská, která má kromě Aničky ještě sedmnáctiletého syna Adama.

Pořad Limuzína s Mírou Hejdou sledujte na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách v sobotu v 11:00 a v neděli v 19:00.