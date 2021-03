Lezení do partnerova telefonu už je minulostí, přiznává Veronika Arichteva

I když jsou Veronika a Biser Arichtevovi oba „od fochu“, na společných projektech většinou nepracují. „Už delší dobu nehraju v ničem, co můj manžel natáčí. Natočili jsme První republiku a od té doby nic,“ říká herečka s tím, že se oba chtějí vyhnout obviňování z jakéhokoli protekcionismu. „Na začátku jsme tomu tlaku čelili,“ potvrzuje režisér.

„Ale jednou jsem naopak dokonce režíroval nějaké divadelní představení jenom díky tomu, že tam hrála Veronika. Byla to moje první a zatím jediná zkušenost s divadelní režií a moc jsem si to užil. Měli jsme však trochu třenice v tom, že Veronika je zkušená herečka na prknech různých divadel, tak mě školila v tom, co je potřeba jak řešit,“ popisuje Biser Arichtev.

„Bisi měl představu, že se ten obraz postaví a tak už to zůstane. Nedošlo mu, že každá divadelní zkouška je jiná a že se to stále tvoří,“ doplňuje jeho žena. Nakonec vše dobře dopadlo a hra je prý na repertoáru dodnes, ačkoli se momentálně kvůli omezením nehraje.

To Veroniku Arichtevu tolik nemrzí, neboť má díky tomu čas plně se věnovat jejich pětiměsíční dceři. „Jako herečka jsem si nemohla vybrat lepší dobu, kdy mít dítě,“ dodává spokojeně s tím, že jí nemá co utéct.

Její muž dokončil seriál Kukačky, který má mezi diváky velmi dobré ohlasy a který je inspirovaný skutečnou událostí záměny dětí. Když se spolu s manželkou na seriál dávají, ověřuje si na jejích reakcích, zda to dobře natočil. „Měl jsem to štěstí, že většina projektů, které jsem dělal, byla divácky úspěšná,“ říká Arichtev.



Při natáčení veleúspěšného seriálu První republika, který zaznamenává dějiny jedné české rodiny ve druhé polovině 20. století, se budoucí manželé seznámili.

„Po tom večeru, kdy jsme se poznali trochu líp, jsme natáčeli a já jsem byla strašně nervózní. Takže když se točila scéna, ve které nesu tác s hrníčky, klepaly se mi ruce a ty hrnky se začaly o sebe úplně neuvěřitelně kvrdlat. Tím jsem to propálila, a tak celý štáb hned věděl, co se děje,“ vzpomíná Veronika Arichteva na počátky vztahu s režisérem.

Řeč přišla také na účast herečky v soutěži StarDance, kde Arichteva tančila s Michalem Necpálem. „Ať chcete, nebo ne, tanec je hodně sexuální, lidé se hodně dotýkají. Když jsme trénovali na rumbu, což je vlastně nejvíce erotický tanec, snažili jsme vzbudit emoci chtíče. Když jsem doma ukazovala video z příprav manželovi, říkal, že musíme ještě přitvrdit a mít rty blíž u sebe a podobně. Říkala jsem si, že to snad není možné, pořád je to ten váš chlap, který by přece jen mohl trochu žárlit,“ vzpomíná herečka.

Veronika Arichteva v seriálu První republika (2018)

Než soutěž začala, pozvali prý manželé tanečníka na grilovačku, aby si ujasnili situaci a aby se nemusel žádný ze čtyř partnerů bát, že by z následného tančení něco vzniklo.



Veronika Arichteva během rozhovoru přiznala, že na rozdíl od manžela občas žárlí. „Jsem trošku žárlivá. Přílišné kontrolování a hloupé lezení do telefonu jsem si myslím však už dost vybila předtím, než jsem potkala Bisiho. Člověk v tom telefonu vždycky něco najde. Není zkrátka možné, aby nic nenašel, i když se v reálu nic neděje. To mě naštěstí pustilo, už je to minulostí,“ svěřila se.



