Pizingerová: Lidé nám nedávali ani rok. Ti samí mi teď přejí postižené dítě

„Josef nikdy děti neměl a vychovává patnáctiletého Kubu. To si myslím, že je tak adekvátní, že si kluci rozumí a dělají si ze mě oba pořád srandu. Pevně věřím, že se nám narodí něco jiného než kluk,“ svěřila se Vendula Pizingerová v rozhovoru pro pořad Showtime.



Moc by si prý přála holčičku, ale zatím neví, co se jim narodí. „Zatím nevíme, co to bude. Ale moc se těšíme. Nevím, jestli existuje nějaká vyšší moc, že se tohle stalo, mé těhotenství je taková kategorie zázrak. V dnešní zrychlené a nervozní době, ve které žijeme, jsou ženy daleko náchylnější k neplodnosti. Tolik lidí chce děti a nemají je,“ popisuje.

Kamarádi a lidé, kteří mají manžele Pizingerovi rádi, jim prý společného potomka moc přejí. Jsou tu ale i tací, kteří mají potřebu psát zlé zprávy a komentáře. „Opakují se tu vlastně úplně stejné reakce, jako když jsem kdysi začala s Josefem žít. Dneska už je to osm let a spousta lidí nám nedávala ani rok,“ vzpomíná Vendula Pizingerová s tím, že 99,9 procenta gratulací k těhotenství bylo milých.



„Píše mi také mnoho žen, které mají stejně jako já mladšího partnera. Spoustě z nich se podařilo dát mu dítě a to je fajn. Samozřejmě tam ale byli i kverulanti. Těm ale nevěnuji žádnou pozornost, protože když ti lidé přejí něco zlého nebo tě proklínají, tak si myslím, že ten problém je spíše někde u nich. Někdo mi přál i postižené dítě,“ říká.

Podle Venduly Pizingerové je jen na ní a na celé rodině, jak těhotenství a nového člena rodiny zvládnou. „Věřím, že bude všechno v pořádku a jsem zvědavá na Josefa. (smích) V roli tatínka si ho zatím nedokážu moc představit. Ale když vidím, jak se chová ke Kubovi nebo jak strašně miluje psy, tak věřím, že bude dobrý táta. Nahoře mám zatím asi jen dvě kila. Nebylo mi totiž úplně dobře. Celá rodina se na miminko těší, moc se těší hlavně Josefova babička s dědou. A všichni si přejí holku. Je tu také ta výhoda mladé tchyně, občas může pohlídat,“ dodává se smíchem Pizingerová.



Prvního manžela, hudebního skladatele Karla Svobodu, si vzala v roce 1995. V lednu následujícího roku se jim narodila dcera Klárka, která však ve dvou letech onemocněla leukémií a ve čtyřech letech zemřela. V roce 2005 se páru narodil syn Jakub. Karel Svoboda v roce 2007 spáchal sebevraždu.



Vendula se po smrti Karla Svobody znovu provdala za podnikatele Patrika Auše. Manželství však dlouho nevydrželo. V roce 2015 si vzala o šestnáct let mladšího syna své kamarádky, Josefa Pizingera.