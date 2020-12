Starší syn Jakub to neměl v životě jednoduché, říká Vendula Pizingerová

„Syn Pepíček je velmi kontaktní dítě. Chce pořád houpat a být se mnou, takže mám teď na všechno jen jednu ruku, a proto někdy zaostávám s umýváním nádobí a podobně,“ svěřila se Vendula Pizingerová pro pořad Showtime.

Poporodní kila navíc mamince momentálně vůbec nedělají vrásky. „Myslím, že jsem po porodu dokonce přibrala dvě kila. Já to mám celé obráceně. Doktor mi říkal, že kojení je co se týká výdeje energie stejné, jako práce dělníka v dolech. Radil mi, abych se pořádně najedla. Tak se toho držím a přibírám. Přitom většina žen při kojení hubne,“ říká.

Syn Pepíček je prvním dítětem jejího o patnáct let mladšího manžela Josefa Pizingera. „Je to takové symbolické. Jmenuje se po něm a narodil se dokonce na jeho narozeniny. Jakmile začne Pepík brečet, tak mi ho manžel samozřejmě dává. Ale podle mého Instagramu je ideálem všech žen,“ popisuje Pizingerová.

„Je mu totiž pořád horko a jakmile přijde domů, svlékne se většinou do půl těla. Neuvědomila jsem si, jak to působí navenek. Když tu takto vozí kočárek nebo houpe dítě, vypadá to všechno pak jak reklamní fotky,“ vysvětluje pobaveně.

Do péče o malého Pepíčka se prý rád zapojuje už i jeho starší bratr Jakub. „Dneska byl malej v kolébce a zaplakal a Kuba mi ho přinesl a říkal mi ‚mami, vždyť se tam to dítě zblázní‘. Umí ho vzít, držet mu správně hlavičku... Akorát říkal, že je trochu divné, že až bude bráškovi patnáct let, tak jemu už bude třicet. Vtipkoval, že se nejvíc ze všeho bál toho, že až se brácha narodí, bude mít rovnou břišní pekáč jako táta Pepa,“ říká se smíchem Pizingerová.

„Jakub měl smůlu, že přišel v roce a půl o tátu. Po té tragédii, co se stala, mi to všechno tak nějak proteklo mezi prsty. Bylo to strašně zvláštní. Říkala jsem si, že bych si dítě možná ještě někdy chtěla zopakovat. A je to i s úctou k tomu Kubovi. Protože to neměl v životě jednoduché.

Tak chci, aby kluci měli hezký vztah jako bráchové,“ vysvětluje s tím, že malý Pepík má mladého tatínka, který s ním chce v budoucnu zvládnout spoustu věcí. „Věřím, že ten malej brácha bude mít hezké dětství a že se toho všeho bude účastnit i ten velkej,“ dodává.

Z manželství s hudebním skladatelem Karlem Svobodou měla Vendula Pizingerová dvě děti. Dcera Klára zemřela v srpnu 2000 na rakovinu, byly jí čtyři roky. Syn Jakub letos oslavil 15. narozeniny.

Karel Svoboda v roce 2007 zemřel, zastřelil se doma na zahradě. Šéfka Nadačního fondu Kapka naděje se později provdala za Patrika Auše, po třech letech se ovšem rozvedli. V roce 2015 si vzala Josefa Pizingera a letos oznámila, že s manželem čekají přírůstek do rodiny. Syn Josef Pizinger mladší se narodil 13. října 2020.